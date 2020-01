Was zahlt die Krankenkasse?

Nicht alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel werden von den Krankenkassen übernommen. Ein Beispiel hierfür sind die so genannten "Lifestyle-Medikamente". Andererseits übernimmt die Kasse in einigen Fällen die Kosten für Arzneien, die auch ohne Rezept in der Apotheke erhältlich sind.