Tinea corporis profunda: Bei der tiefen Form der Ringelflechte kommt es zu ausgeprägten Entzündungen in Form von flüssigkeitsgefüllten Bläschen. Weitere Symptome wie Fieber, Abgeschlagenheit und geschwollene Lymphknoten können hinzukommen. Die tiefe Form der Ringelflechte tritt vor allem in der Bart- und Halsregion bei Männern sowie an den Unterarmen und am behaarten Kopf bei Kindern auf.