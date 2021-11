Okoubaka ein Klassiker der homöopathischen Hausapotheke. Denn das Entgiftungsmittel ist vielseitig einsetzbar, hilft zum Beispiel bei Allergien. In homöopathischen Arzneimitteln ist der Wirkstoff besonders bei Magen-Darm-Beschwerden wie Bauchkrämpfen und Durchfall wirksam.

Artikelinhalte im Überblick:

Entgiften mit Homöopathie

Was ist Okoubaka?

Die Astrinde des Okoubaka-Baums (Okoubaka aubrevillei) gilt in Westafrika seit vielen Generationen als Heilmittel. "Todesbaum" bedeutet der Ausdruck "okou baka", weil in einem Umkreis von etwa 25 Metern um die Pflanze kein anderer Baum wächst. Vor allem seine zu Pulver zerstoßene Rinde kommt als Entgiftungsmittel zum Einsatz. Diese Wirkung haben auch homöopathische Okoubaka-Arzneien inne. So konnten pharmakologische Analysen zeigen, dass die Gerbstoffe, Catechine und weitere Inhaltsstoffe der Rinde Keime sowie Entzündungen hemmen und zugleich das Immunsystem anregen. Globuli mit Okoubaka kommen unter anderem zur Regeneration der Darmflora, bei Verdauungsproblemen und allergischen Reaktionen wie Heuschnupfen zum Einsatz.

Leitsymptome (Hauptbeschwerden) für Okoubaka

reizbares, zorniges Gemüt

Traurigkeit bei gleichzeitiger Unfähigkeit zu weinen

Erschöpfung, Müdigkeit, Probleme beim Lernen

Neigung zu Hals- und Mandelentzündungen

unregelmäßige Stuhlgewohnheiten

häufige (allergische) Ekzeme

nächtlicher Harndrang

Anwendungsgebiete von Okoubaka

Generell zeigt Okoubaka Wirkung auf die Entgiftungsorgane des Körpers, also Galle und Leber, vor allem aber auf den Verdauungstrakt (Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse).

Heuschnupfen (Pollenallergie) und andere allergische Erkrankungen

(Reise-)Durchfall, Magen-Darm-Infekte

Lebensmittelunverträglichkeiten und -infektionen

Milchschorf bei Kindern

Regeneration der Darmflora nach Krankheit und/oder zur Prophylaxe

Übelkeit durch eine Chemotherapie

D3 bis D12: Typische Potenzen und Dosierung von Okoubaka

Die gängigsten Potenzen von Okoubaka zur Selbstmedikation akuter Beschwerden umfassen den Bereich von D3 bis D12. Diese Niedrigpotenzen enthalten vergleichsweise viel Wirkstoff, weil sie wenige Potenzierungsschritte ("Verdünnungen") durchlaufen. Zur Vorbeugung von Beschwerden setzt man häufig die Potenz D2 ein.

Hochpotenzen wie etwa C200 empfiehlt in der Regel ein erfahrener Homöopath, nachdem er sich eingehend mit einem Patienten und seinem individuellen Beschwerdebild beschäftigt hat. Zu Beginn ihres Einsatzes kommt es häufig zur sogenannten Erstverschlimmerung, die aber kein Anlass zur Sorge ist.

Homöopathische Mittel mit vergleichbaren Leitsymptomen

Nux vomica (ebenfalls Verschlechterung durch Genussmittel, aber auch durch Kälte, am Morgen, nach dem Essen und bei Sorgen/Anstrengung; Verbesserung hingegen abends sowie bei Wärme)

Arsenicum album (Verbesserung durch Wärme)