Die Tollkirsche wird in der Homöopathie unter dem Namen Belladonna eingesetzt und ist für ihren breiten Anwendungsbereich bekannt. Worauf man bei der Einnahme achten sollte und wann die Globuli eingesetzt werden können.

Artikelinhalte auf einen Blick:

Was ist Belladonna?

Die schwarze Tollkirsche (Atropa belladonna) ist eine der bekanntesten heimischen Giftpflanzen und wird in der Homöopathie häufig als Arzneimittel eingesetzt. Zu finden ist das Nachtschattengewächs meist an Waldrändern und Lichtungen.

Wichtigster Inhaltsstoff der Tollkirsche ist das Nervengift Atropin, welches einen hemmenden Einfluss auf das parasympathische Nervensystem besitzt. Es wirkt krampflösend auf Magen-Darm-Trakt, Galle und Blase, die Bronchien stellen sich weit. Die Schweiß- und Speicheldrüsen werden gehemmt und typischerweise kommt es zu einer Erweiterung der Pupillen.

In höheren Dosen wirkt Atropin halluzinogen bis hin zur tödlichen Vergiftung, da auch das zentrale Nervensystem beeinflusst wird. In ihrer ursprünglichen Form sollte die Pflanze also unbedingt gemieden werden. In homöopathischen Dosen ist Belladonna jedoch ein bewährtes Grippemittel und hilft gegen Kopfschmerzen und Fieber.

Anwendungsgebiete von Belladonna in der Homöopathie

Häufig eingesetzt wird Belladonna im Bereich des Parasympathikus sowie des zentralen und peripheren Nervensystems, aber auch bei Problemen an Schleimhäuten, Augen, oberen Luftwegen, Magen-Darm-Trakt, Drüsen und Haut.

Demnach gehören zahlreiche Krankheitsbilder und Beschwerden zu den Anwendungsgebieten von Globuli mit Belladonna, unter anderem:

Erkältungen

Fieber

Kopfschmerzen

Sonnenstich

trockener Husten (vor allem nachts)

Entzündungen, die mit Brennen, Hitze und Röte einhergehen

Leitsymptome für Atropa belladonna

Beschwerden beginnen plötzlich

Hitzegefühl, besonders im Kopf

rotes Gesicht

trockener Mund

kalte Arme und Beine

vergrößerte Pupillen

empfindlich gegen Lärm, helles Licht oder Erschütterungen

Typische Potenzen und Dosierung der Belladonna-Globuli

Für die Selbstbehandlung werden die Belladonna-Potenzen D6 bis D12 empfohlen.

C30, D30 und C200 sind ebenfalls häufige Potenzierungen und kommen für unterschiedliche Beschwerden zum Einsatz. Jedoch ist hier eine Absprache mit dem behandelnden Homöopathie-Arzt notwendig.

Generell sollten Dosierung und Potenzierung genau auf Betroffene und ihre Beschwerden zugeschnitten sein. Daher ist eine fachkundige Diagnose durch homöopathisch ausgebildete Ärzt*innen, Heilpraktiker*innen oder Apotheker*innen unerlässlich.

Bei Entzündungen empfehlen sich beispielsweise alle ein bis vier Stunden zwei bis fünf Globuli Belladonna D12 (Kleinkinder zwei, Erwachsene fünf).

Kommt die Menstruation verfrüht, nimmt man dreimal täglich drei Globuli D6, bei Bronchitis hingegen greift man auf D30-Globuli zurück und nimmt zweimal täglich zwei.

Ähnlich wirkende Mittel

Es gibt ein paar homöopatische Arzneimittel, die eine ähnliche Wirkung wie Belladonna haben:

Aconitum napellus: Atropa belladonna ist ein häufiges Folgemittel für Aconitum napellus, das ebenfalls bei starken und schnell einsetzenden Beschwerden Anwendung findet. Belladonna wird dann eingesetzt, wenn es zum Beispiel nach starkem Fieber zu Schweißausbrüchen kommt und Aconitum nicht mehr hilft.

Apis mellifica: ebenfalls bewährtes Mittel gegen Entzündungen. Aus Honigbienen hergestellte Globuli zur Behandlung von allergischen Reaktionen bei Bienenstichen. Leitsymptome sind hellrote Hautverfärbungen,Schwellungen und Entzündungen.

Bryonia alba: Auch ein wichtiges Fieber- und Entzündungsmittel. Es hilft bei starken Schmerzen, die durch Wärme schlimmer werden. Die Symptome entstehen langsam (nicht rasch und heftig einsetzend). Ein fester Druck auf die betroffene Körperstelle lindert die Beschwerden – bei Belladonna führen Berührungen dagegen zur Verschlechterung.