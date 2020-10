Homöopathie bei Zahnschmerzen

Gewürznelken: Der Wirkstoff Eugenol ist in Gewürznelken enthalten und hat eine betäubende Wirkung. Bei Zahnschmerzen kann eine Gewürznelke in der Nähe des schmerzenden Zahns zerbissen werden. Ist ein Loch im Zahn der Grund für die Schmerzen, kann eine Gewürznelke vorsichtig in das Loch oder so nahe wie möglich in dessen Nähe gelegt werden.