Kapselendoskopie: Bei dieser Form schlucken Patient*innen eine kleine Kapsel, in der sich eine Kamera befindet. Diese wandert durch den Verdauungstrakt und nimmt währenddessen in regelmäßigen Abständen Bilder auf. Die Bilder werden an einen Datenrekorder gesendet und später ausgewertet. Die Kapsel wird mit dem Stuhlgang ausgeschieden und heruntergespült.