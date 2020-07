Homöopathie gegen Schwitzen

Schwitzen ist ganz natürlich, doch eine übermäßige Schweißproduktion ist für viele Menschen sehr unangenehm. Homöopathische Mittel können auf natürliche Weise dabei unterstützen, die Schweißproduktion zu reduzieren.

Artikelinhalte im Überblick:

Warum schwitzen wir?

Alle Menschen schwitzen. Die Absonderung von Schweiß ist ein ganz natürlicher Vorgang der dazu dient, den Körper vor Überhitzung zu schützen. Die lebenswichtige Regulation der Körpertemperatur wird dadurch erreicht, dass im Schweiß enthaltenes Wasser auf der Körperoberfläche verdunstet. So wird der Haut Wärme entzogen und die Temperaturregulation wirkt sich auf das Körperinnere aus. Daneben werden durch den Schweiß unnötige und schädliche Stoffe aus dem Körper ausgeschieden.

Bei körperlicher Aktivität oder hohen Temperaturen ist die Schweißproduktion erhöht, da in diesen Fällen der Körper besonders viel Kühlung braucht. Das gleiche gilt für Fieber, auch hier versucht der Körper, durch Schwitzen die Körpertemperatur zu senken.

Hyperhidrose: krankhaftes Schwitzen

Schwitzt ein Mensch deutlich mehr als zur Wärmeregulation notwendig ist, spricht man von Hyperhidrose (übermäßigem Schwitzen). Mögliche Auslöser sind unter anderem Infektionen, Schilddrüsenüberfunktion, Zuckerkrankheit oder hormonelle Regulationsstörungen. In vielen Fällen lässt sich aber keine offensichtliche Ursache finden. Man nennt dies dann idiopathische Hyperhidrose.

Die Behandlung der Hyperhidrose kann auf unterschiedlichen Wegen versucht werden, ist aber oft langwierig. Neben dem Einsatz sogenannter Antitranspirantien kommen Medikamente und Injektionen infrage, welche die übermäßige Schweißproduktion verringern sollen.

Homöopathische Hilfe bei übermäßigem Schwitzen

Homöopathische Arzneimittel können bei übermäßigem Schwitzen eine natürliche Hilfe bieten und ihr Einsatz unterstützt andere Behandlungsmethoden oft sehr gut.

Um ein homöopathisches Arzneimittel gegen Hyperhidrose anzuwenden, können Globuli, Tropfen oder Tabletten eingesetzt werden. Das ausgewählte Arzneimittel sollte bei einer idiopathischen Hyperhidrose in niedriger Potenz (D6 oder D12) über eine längere Zeit täglich angewendet werden, um einen Behandlungserfolg beurteilen zu können.

Ist die vermehrte Schweißbildung ein akutes Ereignis, sollte eine einmalige Gabe des Mittels (bei Bedarf Wiederholung am Folgetag) in der Potenz D30 erfolgen. Wird die homöopathische Behandlung bei einer Grunderkrankung als Grund für die Hyperhidrose in Erwägung gezogen, sollte diese im Rahmen einer homöopathischen Therapie durch einen ausgebildeten Homöopathen vorgenommen werden.

Homöopathische Komplexmittel gegen Hyperhidrose enthalten eine Kombination der gängigen Arzneimittel und werden nach Packungsbeilage eingenommen.

Welche homöopathischen Mittel bei Schwitzen?

Folgende homöopathische Mittel sind in der Behandlung von übermäßigem Schwitzen oft hilfreich:

Acidum sulfuricum: bei vermehrtem Schwitzen, Hitzewallungen und Nachtschweiß, meist durch Stress ausgelöst, oft begleitet von saurem Aufstoßen, Aphten, Gelenkschmerzen und Müdigkeit

Belladonna: bei Schwitzen als Begleiterscheinung von Grippe, Husten, Schnupfen und anderen Infektionen, bei Schwitzen durch Ohren-, Zahn und Kopfschmerzen, Darmkoliken und Schlafstörungen, meist ist der Kopf stark verschwitzt und das Gesicht rot, die Kranken sind sehr empfindlich auf Berührungen und Erschütterungen

Calcium carbonicum: heftiges Schwitzen bei geringer Anstrengung, Nachtschweiß, bei Kindern ist der Kopf ganz nassgeschwitzt, der Schweiß ist übelriechend, oft bei Schweißausbrüchen in den Wechseljahren

Cantharis: Schweiß, der wie Pferdeurin riecht

Conium: starkes Schwitzen direkt nach dem Einschlafen

China officinalis: Schweißausbrüche im Zusammenhang mit grippalen Infekten, rheumatischen Erkrankungen, Magen-Darm-Beschwerden und Blutarmut, die Betroffenen erholen sich sehr schlecht und langsam von einer Erkrankung, starkes Schwitzen bei der geringsten Bewegung

Ferrum phosphoricum: Nachschweiß, der die Betroffenen sehr erschöpft, die Betroffenen sind blass, schwach und oft besteht eine Blutarmut

Jaborandi: oft benutztes Mittel bei hormonell bedingtem Schwitzen wie beispielsweise in den Wechseljahren oder bei Schilddrüsenerkrankungen

Kalium jodatum: Schwitzen im Zusammenhang mit Infekten, Schilddrüsenerkrankungen und Gelenkschmerzen

Mercurius solubilis: Nachtschweiß, übelriechender Schweiß, der Kopf ist stark verschwitzt, der restliche Körper trocken

Silicea: übelriechender Schweiß, insbesondere an den Füßen, anhaltendes Schwitzen, sodass die Haut beständig von einem Schweißfilm überzogen ist, es besteht eine allgemeine Schwäche aber auch eine Bindegewebsschwäche

Nitricum acidum: Schweißgeruch nach Urin, die stark schwitzende Haut zeigt Einrisse und Schrunden

Pulsatilla: Schweiß tritt nur auf einer Körperhälfte auf

Sambucus: der Schweiß fließt nur im wachen Zustand, Schweißausbrüche meist im Zusammenhang mit Erkältungen und grippalen Infekten, meist sind die Betroffenen stark verschleimt

Sepia: oft im Zusammenhang mit den Wechseljahren, Schweiß ist übelriechend (starker Schweißgeruch), Hände und Füße sind meist kalt

Thuja: Schweiß überwiegend an unbedeckten Körperstelle,n übelriechender Schweiß, heftige Schweißausbrüche meist im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten oder hormonell ausgelöst

Veratrum album: Schwitzen und Frieren gleichzeitig

Auswahl des passenden Mittels bei Schwitzen

Um einfacher zu bestimmen, welches homöopathische Arzneimittel für Betroffene infrage kommt, kann man die Mittel nach ihren Hauptmerkmalen einteilen. So kann man in bestimmten Situationen aus den gebräuchlichsten und häufigsten Mittel auswählen.

Heftiger Nachtschweiß

Sulfur: Schweiß ist heiß, sauer, übelriechend

Pulsatilla: warmer Schweiß, heftige Träume

Mercurius solubilis: Schweiß ist klebrig, fettig, färbt die Wäsche

Psorinum: schwächend, aasartiger Geruch

Übermäßiger Schweiß vor Regen und Sturm

Rhus toxicodendron: meist im Zusammenhang mit Rheuma

Übermäßiger Achselschweiß

Acidum phosphoricum: schwächend, sehr reichlich

Acidum sulfuricum: stinkend, aber mag sich nicht waschen

Petroleum: übelriechend

Sepia: klebrig

Übermäßige Schweiß an den Armen

Petroleum: stinkender Schweiß an den Armen, unter den Achseln und im Genitale

Übermäßiger Schweiß beim Einschlafen

Conium: warmer Schweiß

Arsenicum album: kalter Schweiß, Starker Fußschweiß

Sulfur: heißer, saurer, übelriechender Schweiß, brennende Fußsohlen

Calcium carbonicum: kalter Schweiß, die Schuhe sind voll Wasser, die Haut schält sich

Silicea: scharfer, wundmachender Schweiß

Lycopodium: Schweiß riecht nach Urin und Zwiebeln, linker Fuß ist warm, der rechte kalt

Barium carbonicum: übelriechender Fußschweiß bei Kindern und alten Menschen

Graphites: stinkend, oft bei übergewichtigen Kindern, die Haut wird rissig

Übermäßiger Schweiß in der Genitalregion

Sulfur: übelriechend, sauer, heiß

Thuja: warmer Schweiß, stinkt nach Fischlake

Petroleum: scharfer Schweiß, strenger Geruch

Sepia: überwiegend bei Frauen, saurer, käsiger Geruch

Crocus: mit gesteigerter Libido

Schweißhände

Sulfur: übelriechend, sauer, heiß

Pulsatilla: warmer Schweiß, Betroffene sind voller Hemmungen und erröten leicht

Jodum: Hände sind tropfnass, oft bei Schilddrüsenüberfunktion

Ferrum phosphoricum: sehr flüssiger Schweiß

Gelsemicum: besonders bei Lampenfieber, tropfnass

Coffea: tropfnasse Hände bei freudigen Ereignissen

Übermäßiger Kopfschweiß bei Kindern

Calcium carbonicum: meist nachts, bei Anstrengung, sauer, besonders am Hinterkopf

Calcium phosphoricum: nachts, ganzer Kopf betroffen

Silicea: nachts, auf der Stirn und am behaarten Kopf, erschöpft

Chamomilla: heißer Schweiß, besonders im Bereich der Schädeldecke, zornig

Übermäßiger Schweiß nur am Körper, nicht am Kopf

Rhus toxicodendron: scharfer Schweiß

Sambucus niger: fast nur bei Erwachsenen, riecht wie Hollunderblüten

Sepia: saurer, stinkender Schweiß

Übermäßiger Schweiß an den Oberschenkeln

Borax: insbesondere bei warmem Wetter

Schwitzen nur an bedeckten Körperstellen

Belladonna: im Fieber, mit Delirium und Halluzinationen

Schwitzen nur an unbedeckten Körperstellen

Thuja: übelriechender Schweiß

Was hilft noch bei übermäßigem Schwitzen?

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, um bei Hyperhidrose selbst aktiv zu werden. Die Verwendung atmungsaktiver Kleidung, regelmäßiger Sport, Kneipp-Anwendungen, Saunagänge, salzarme Ernährung sowie der Verzicht auf Alkohol, Kaffee und stark gewürzte Speisen können starkem Schwitzen vorbeugen.

Gegen einen unangenehmen Körpergeruch helfen gute Körperhygiene, regelmäßiges Wechseln der Kleidung und Deodorants. Treten die Schwitzattacken im Zusammenhang mit Stress oder Aufregung auf, können regelmäßige Entspannungs- und Atemübungen, Yoga oder Meditationstechniken helfen.

Verschiedene pflanzliche Präparate, Tees, Öle sowie Zusätze für Bäder und Waschungen können gegen vermehrtes Schwitzen ausprobiert werden. Die folgende Liste gibt einen Überblick über diese Hausmittel:

Salbeitee trinken oder sich mit dem Tee abwaschen

Waschungen mit einem Sud aus Eichenrinde

Traubensilberkerze (besonders in den Wechseljahren)

beruhigende Heilkräuter wie Passionsblume, Melisse, Lavendel und Baldrian. Diese können als Tee getrunken werden oder man kann sich mit dem Sud abwaschen

Bachblüten-Mischungen, insbesondere Rescue-Tropfen bei Stress

ätherische Öle als Zusätze in Cremes, Seifen und Bädern wie beispielsweise Teebaumöl, Rose, Citronella, Salbei, Thuja Fichte, Kiefer, Rosmarin, Lemongras und Zypresse