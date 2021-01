Zugluft, Kälte, eine falsche Bewegung, ein kleiner Unfall im Verkehr oder beim Sport: Der Nacken schmerzt und es zieht bis in die Schultern. Weche Arten von Nackenschmerzen gibt es? Welche Hausmittel und Medikamente helfen und wie beugt man Nackenschmerzen vor?

Auslöser für Nackenschmerzen, eine Nackenverspannung oder einen steifen Hals gibt es viele. Meist sind der zugige Sitzplatz im Restaurant oder "die eine dumme Bewegung" nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, weil die Halswirbelsäule (HWS) bereits seit Längerem überreizt und überanstrengt ist. Der Arzt spricht in vielen Fällen vom HWS-Syndrom.

Artikelinhalte im Überblick:

Nackenschmerzen: Das hilft bei einem verspannten Nacken

Warum ist der Nacken so empfindlich?

Der Hals ist ein äußerst beweglicher Teil unseres Körpers: Drehen, beugen strecken, auch in Kombination über mehrere Achsen. Der schmale Hals trägt das Gewicht unseres Kopfs. Mit der richtigen Haltung verteilt sich das Gewicht optimal zwischen den Schultern. Bei einer Fehlhaltung kommt es zu der langfristigen Überbeanspruchung der Schulterpartie und des Stützapparats unseres Kopfs und lässt dort Entzündungen und Muskelverhärtungen entstehen.

Meist sind sie auf eine falsche Körperhaltung am Schreibtisch, beim entspannten Sitzen auf der Couch vor dem Fernseher oder beim Stehen zurückzuführen: Die Schultern sind eingefallen, der Rücken rund, die Hüfte steht quer und die Wirbelsäule wölbt sich nach außen. In der Folge verkürzen sich die Brustmuskeln, während Muskeln im Hals und Nacken nun mehr Gewicht stemmen müssen − die Haltung verschlechtert sich zunehmend. Muskelverspannungen entstehen und eine daraus resultierende Schonhaltung verstärkt diesen Effekt sukzessive. Es ist ein Teufelskreis.

Wenn sich die Nackenmuskulatur verhärtet, können Nerven und Blutgefäße abgedrückt werden. Ist der Blutfluss gestört oder gar unterbrochen, kann die Verspannung im Nacken die unterschiedlichsten Krankheitsbilder und Symptome hervorrufen − so auch Kopfschmerzen, Schwindel, Atembeschwerden, Herzrasen. Sogar eine unregelmäßige und schmerzhafte Monatsblutung kann die Folge sein.

Die Schmerzen entstehen, wenn sich die Muskeln im Nackenbereich wie ein spannendes Seil an den Knochen ziehen und förmlich erstarren. Der Hartspann, so der medizinische Ausdruck für Nackenverspannungen, drückt dann auf die Nervenstrukturen und verursacht Schmerzen.

Nackenschmerzen: Häufige Ursachen für einen steifen Hals

Fast immer resultieren Nackenschmerzen aus Problemen mit den Muskeln, Sehnen, Bändern und Faszien des Nackens selbst und des Schultergürtels. Nackenverspannungen und Zerrungen entstehen spontan und vergehen zumeist binnen Tagen.

Doch können auch Verschleiß sowie akute bis chronische Erkrankungen Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule auslösen. Dazu gehören:

Entzündungen (Spondylitis, Spondylodiszitis, Schleimbeutelentzündung des Schultergürtels)

akute Verletzungen (Schleudertrauma, Wirbelkörperbruch, Bandscheibenvorfall)

akute internistische Erkrankungen (Angina pectoris, akuter Herzinfarkt)

rheumatische Erkrankungen (Rheumatoide Arthritis, Morbus Bechterew)

neurologische Erkrankungen (Lähmungen, Nervenläsionen, Rückenmarksschädigungen)

Verschleiß (Beschädigungen der Bandscheiben bis hin zum Bandscheibenvorfall)

Gelenkverschleiß (Arthrose) im Bereich der Halswirbelkörper und des Schultergürtel)

Fibromyalgiesyndrom (FMS)

Spinalkanalstenose der Halswirbelsäule

Bei häufig wiederkehrenden Nackenschmerzen, ohne Zugrundeliegen einer körperlichen Ursache, sollte ein weiterer Auslöser in Erwägung gezogen werden: die Psyche. Emotionaler Stress und große Belastung im beruflichen oder auch privaten Umfeld führen zu einer erhöhten Körperspannung und somit Verspannung der Muskulatur. Dies wird besonders stark an den Nackenmuskeln spürbar. Obgleich die Behandlung der Symptome sich nicht von einem orthopädisch bedingten Nackenschmerz unterscheidet, so sieht die Prävention in diesem Fall ganz anders aus.

Nackenschmerzen: Wer ist betroffen?

Nackenschmerzen sind sehr häufig und sie kommen in jeder Altersgruppe vor. Selbst Kinder klagen im Wachstum über Schmerzen in der HWS. Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlich noch einmal deutlich, wenn Muskeln und Gelenkflächen allmählich verschleißen.

Frauen sind häufiger betroffen als Männer – wohl aufgrund einer geringeren Muskelmasse und der generellen Anatomie. So leiden insbesondere Frauen mit einer schweren Brust oftmals unter Rücken- und Nackenschmerzen.

Schwangerschaft, körperliche Arbeit, chronischer Stress und überwiegend sitzende Tätigkeiten wie Arbeit am Bildschirm, sind weiter Risikofaktoren für Nackenschmerzen.

HWS-Syndom: Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule

Das Zervikalsyndrom oder HWS-Syndrom ist der Oberbegriff für Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule. Es beinhaltet die Nackenschmerzen als Leitsymptom. Hinzu können noch weitere Symptome kommen:

Ausstrahlende Schmerzen in Kopf, Schultern und Armen

Schwindel

Kopfschmerzen

Übelkeit

Sehstörungen

Ohrensausen und Tinnitus

Kribbeln und Taubheitsgefühle in den Armen

Unterschieden wird außerdem in welche Richtung die Symptome ausstrahlen. Bei neurologischen Ausfällen (Kribbeln, Taubheit) in Armen und Fingern, wird auch von einem Zerviko-Brachial-Syndrom gesprochen. Bei Beteiligung des Kopfs, also bei Auftreten von Begleitsymptomen wie Kopfschmerzen, Schwindel sowie Sehstörungen, wird dies als zervikozephales Syndrom bezeichnet.

Diagnose bei Nackenschmerzen: Das macht der Arzt

Bei der Diagnose geht vornehmlich darum, die Ursache für die Schmerzen auszumachen, um eine geeignete Behandlung bestimmen zu können.

Blickdiagnose: Am Anfang der Diagnostik erfolgt der Blickbefund. Eine mögliche Fehlhaltung des Kopfs ist ein erster Hinweis auf muskulär bedingte Nackenschmerzen. Grund hierfür sind Muskelverspannungen in Nacken- und Schulterbereich, die den Kopf in eine Schonhaltung zwingen, um den Schmerz erträglicher zu machen. Bewegungsfähigkeit ermitteln: Um die Beweglichkeit zu ermitteln, soll der Kopf in alle Richtungen gedreht und geneigt werden. Der Arzt ermittelt daraus die maximale, noch vorhandene Beweglichkeit und kann Rückschlüsse ziehen, welche Muskeln betroffen sind und Blockaden bestehen. Fällt die Nickbewegung schwer beziehungsweise kann der Patient nicht nach unten Richtung Brust blicken, so besteht die Möglichkeit einer gefährlichen Hirnhautentzündung (Meningitis) Tastbefund: Wie stark ein Muskel verspannt ist und ob sich Triggerpunkte gebildet haben, ermittelt der Arzt durch Abtasten der Nacken-und Brustpartie. Röntgen: Eine Röntgenaufnahme in vier Ebenen zeigt die Stellung der HWS aus allen Perspektiven und ist Standard bei der Abklärung von wiederkehrenden Nackenschmerzen. Erweiterte Diagnostik nach Bedarf: Ist der Befund weiter unklar, können ergänzende bildgebende Verfahren wie die Kernspintomographie/Magnetresonanztomografie (MRT) eingesetzt werden. Dies ist insbesondere bei neurologischen Ausfällen unerlässlich.

Therapie bei Nackenschmerzen: Hausmittel und Medikamente

Akut auftretende Nackenschmerzen können spontan heilen. Bleibt der Schmerz jedoch bestehen und wird nicht behandelt, so können die Beschwerden schlimmer und sogar chronisch werden. Patienten neigen dazu, eine Schonhaltung einzunehmen, welche die Schmerzen zunächst erträglicher macht und reduziert, aber auch die Belastung erhöht und so das Problem langfristig verschlimmert.

Bei der Therapie von Nackenverspannungen und -schmerzen werden zwei Phasen unterschieden.

Behandlung in der Akutphase

Zunächst soll der Schmerz gelindert und die Verspannung gelöst werden. Hierfür kommen Wärmebehandlungen zum Lösen der Muskelverspannung und Medikamente aus der Hausapotheke in Frage:

Wärme , etwa durch Kirschkernkissen, Quarkwickel, Infrarotlichtstrahler, Wärmesalbe oder Capsaicin-Pflaster. Wer auf den scharfen Wirkstoff der Paprikapflanze empfindlich oder allergisch reagiert, kann auch auf Pflaster zurückgreifen, die die Wärme selbst erzeugen und wirkstofffrei sind – allerdings einen ähnlichen Effekt erzielen.

, etwa durch Kirschkernkissen, Quarkwickel, Infrarotlichtstrahler, Wärmesalbe oder Capsaicin-Pflaster. Wer auf den scharfen Wirkstoff der Paprikapflanze empfindlich oder allergisch reagiert, kann auch auf Pflaster zurückgreifen, die die Wärme selbst erzeugen und wirkstofffrei sind – allerdings einen ähnlichen Effekt erzielen. Schmerzmittel mit entzündungshemmenden Wirkstoffen wie Ibuprofen oder Diclofenac können als Tablette eingenommen systemisch – also von innen – wirken.

mit entzündungshemmenden Wirkstoffen wie Ibuprofen oder Diclofenac können als Tablette eingenommen systemisch – also von innen – wirken. Eine lokale Anwendung von Salbe oder Gel mit diesen Wirkstoffen auf der schmerzenden Muskelpartie ist hilfreich. Während Gele jedoch schnell einziehen, kann eine Salbe behutsam einmassiert werden, so dass Muskelknoten zusätzlich mechanisch gelöst werden.

Bestehen die Schmerzen über einen längeren Zeitraum oder treten mit den Nackenschmerzen neurologische Symptome auf wie Kribbeln oder Taubheitsgefühle, so muss ein Arzt zur weiteren Abklärung konsultiert werden.

Behandlung in der Post-Akutphase

In der Post-Akutphase muss die Ursache für die Nackenschmerzen Nackenschmerzen und Nackenverspannung gefunden und behandelt werden. Die Gabe von Schmerzmitteln sollte möglichst kurz gehalten werden. Die Krankengymnastik (physikalische Therapie) ist der wichtigste Baustein in der Re-Mobilisierung des steifen Nackens.

Bei den Manuellen Therapien kommt die Friktionsbehandlung zum Einsatz. Sie ist in der Lage, die verhärteten Muskelstrukturen zu lösen. Dabei bearbeitet der Therapeut Muskulatur und Bindegewebe mit großem Druck. Das ist nicht immer ganz schmerzfrei.

Alternative Behandlungsmethoden wie Akupunktur sind zusätzlich möglich, wobei die Studienlage zum Therapieerfolg bei Nackenschmerzen sehr dünn ist. Nur wenige Krankenkassen übernehmen die Kosten.

Ist keine Verbesserung mittels Physiotherapie möglich, stehen schmerztherapeutische Methoden zur Wahl, etwa durch das Legen eines Schmerzkatheters. Ein letzter Schritt – und bei einem Bandscheibenvorfall leider oftmals die einzige Therapieoption – ist die OP: Mikrochirurgische Eingriffe aus dem Fachbereich der Wirbelsäulenchirurgie schenken den Betroffenen wieder Beweglichkeit ohne Schmerzen.

Nackenschmerzen: So beugt man vor?

Nackenschmerzen treten zwar zunächst akut und plötzlich auf, entstehen aber meist durch jahrelange Fehlhaltung und falsche Belastung. Deswegen ist es sinnvoll Nackenschmerzen vorzubeugen und es erst gar nicht so weit kommen zu lassen.

Steifer Hals: Tipps zur Prävention