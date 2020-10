Nierenerkrankungen : Funktionieren die Nieren nicht einwandfrei, können Ödeme auftreten. Zu den Wassereinlagerungen kommt es zum Beispiel in den Beinen, Händen und im Gesicht in Form von geschwollenen Augen.

Herzerkrankungen: Bei einer Herzinsuffizienz (Herzschwäche) treten in erster Linie Symptome wie Atemnot, Herzrasen, Erschöpfung oder Schwindel auf. Zudem kann es zu Wassereinlagerungen in den Beinen und möglicherweise zusätzlich auch zu Ödemen in den Augenlidern kommen.