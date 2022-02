Calcium (Kalzium) ist ein Mineralstoff, der unter anderem für den Knochenbau wichtig ist. Ist der Calciumspiegel im Blut erhöht oder erniedrigt, können verschiedene Krankheiten als Ursache infrage kommen.

Rund ein Kilo Calcium hat der Mensch im Körper, das sich hauptsächlich in den Knochen und den Zähnen befindet. Calcium wird über die Nahrung aufgenommen, der Vitalstoff ist in vielen Milchprodukten in großen Mengen enthalten.

Der Mineralstoff ist lebenswichtig, ein Mangel kann gefährlich werden. Doch auch ein hoher Calcium-Wert im Blut kann auf eine bestehende Erkrankung hindeuten.

Artikelinhalte im Überblick:

Welche Aufgaben übernimmt Calcium im Körper?

Calcium ist ein positiv geladenes Ion. Calcium ist für eine Vielzahl an lebenswichtigen Prozessen im Körper beteiligt, darunter:

Aufbau von Knochen und Zähnen

Blutgerinnung

Erregung von Nerven- und Muskelzellen

Der Calciumspiegel im Blut wird durch Hormone (insbesondere das in der Nebenschilddrüse gebildete Parathormon), Vitamin D sowie Phosphat gesteuert. Bei einem Überschuss an Calcium im Blut wird der Mineralstoff über den Urin ausgeschieden oder in Knochen und Zähne eingelagert. Kann der Bedarf an Calcium nicht über die Nahrung gedeckt werden, setzt der Körper Calcium hingegen aus dem Knochen frei.

Sowohl ein zu hoher als auch ein zu niedriger Calcium-Wert im Blut oder Urin sind gefährlich.

Wann wird der Calcium-Wert bestimmt?

Bei Schilddrüsen- oder Nierenerkrankungen wird der Calcium-Wert des Körpers bestimmt. Auch bei Überdosierung oder Unterversorgung mit bestimmten Vitaminen erfolgt oft die Bestimmung des Calciumspiegels.

Gemessen wird er im Blutserum, in der Regel mit anderen Elektrolyten wie Phosphat, Kalium, Magnesium. Für bestimmte Diagnosen ist auch eine Messung im Urin (24-Stunden-Sammelurin) notwendig.

Normalwerte für Calcium im Blut

Die Normalwerte für Calcium im Blut sind abhängig vom Alter und werden in Millimol pro Liter (mmol/l) angegeben.

Alter Calcium im Blut (mmol/l) Neugeborene 1,75 - 2,70 Säuglinge 2,05 - 2,70 Kinder 2,05 - 2,70 Erwachsene 2,02 - 2,60

Auch im Urin ist Calcium messbar, insbesondere bei Nierenerkrankungen, aber auch bei hohen Werten im Blut, wird Calcium im Urin bestimmt. Die Werte sind abhängig vom Geschlecht und werden ebenfalls in Millimol pro Liter angegeben.

Geschlecht Calcium in Urin (mmol/l) Frauen < 6,2 Männer < 7,5

Hyperkalzämie: Was können Ursachen für zu hohe Calcium-Werte sein?

Eine erhöhte Calciumkonzentration wird medizinisch als Hyperkalzämie bezeichnet. Der Überschuss an Calcium im Blut kann vielfältige Ursachen haben und Stoffwechselprozesse empfindlich stören. Zudem sind Beschwerden wie Kopfschmerzen, Verstopfung und vermehrte Harnausscheidung möglich. Aber auch psychische Symptome wie Verwirrung und eine instabile emotionale Verfassung sind möglich. Bei sehr hohen Calcium-Werten kann eine Hyperkalzämie lebensbedrohlich werden.

Ursachen für erhöhte Calcium-Werte:

Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose)

Vitamin-D-Überdosierung

Vitamin-A-Überdosierung

Morbus Addison

Nebenniereninsuffizienz

Brustkrebs

Lungenkrebs

Prostatakrebs

Knochenkrebs oder Knochenmetastasen

Sarkoidose (entzündliche Multisystemerkrankung, die vor allem die Lunge betrifft)

Östrogenmangel

In rund einem Viertel der Fälle ist eine Überfunktion der Nebenschilddrüse (Hyperparathyreoidismus) Ursache für die erhöhten Werte: In der Nebenschilddrüse wird das Parathormon gebildet, das der Regulation des Calciumspiegels dient. Ist der Spiegel im Blut niedrig, sorgt das Hormon für die Freisetzung von Calcium aus den Knochen, wodurch der Blutspiegel ansteigt. Bei einer primären Überfunktion der Nebenschilddrüse wird zu viel des Parathormons gebildet und der Calcium-Wert steigt an.

Darüber hinaus kann die Einnahme bestimmter Medikamente den Calciumspiegel erhöhen, darunter Lithium, was zur Behandlung psychischer Erkrankungen wie einer bipolaren Störung und manischer Phasen eingesetzt wird. Auch Thiaziddiuretika, die eine entwässernde Wirkung haben, können den Calciumspiegel ansteigen lassen.

Calciummangel: Ursachen für einen niedrigen Wert

Ein niedriger Calciumspiegel im Blut kann ernährungsbedingt sein, etwa wenn im Rahmen einer veganen oder vegetarischen Ernährung die Calciumzufuhr unzureichend ist. Zudem kann eine Unterversorgung mit Vitamin D Ursache für den niedrigen Laborwert sein: Ein Vitamin-D-Mangel verschlechtert die Aufnahme von Calcium im Darm. Darüber hinaus kann auch ein übermäßiger Konsum von Koffein, Proteinen und oxalsäurehaltigen Lebensmitteln (etwa Rhabarber, Rote Beete und Mangold) die Calciumaufnahme im Körper hemmen.

Weitere möglichen Ursachen eines Calciummangels:

Auch Medikamente können den Wert senken, zum Beispiel Östrogene, Antiepileptika, Calcimimetika und hochdosierte Glucocorticoide (Kortison).