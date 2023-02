Gürtelrose-Impfung: Vorsorge ist besser als Nachsorge

Immer noch wird Gürtelrose von vielen unterschätzt. Die Gesundheitswoche Gürtelrose (27. Februar bis 5. März 2023) soll dazu beitragen, dass noch mehr Menschen über die Risiken der Erkrankung aufgeklärt werden. Denn wer an Windpocken erkrankt ist, trägt das Varizella-Zoster-Virus ein Leben lang in sich. Dieses löst auch die Gürtelrose aus. Eine Impfung kann vor dem Ausbruch der Gürtelrose schützen. Warum und für wen ist die Vorsorge so wichtig?