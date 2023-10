Osteosarkom: Das Osteosarkom ist der häufigste Knochentumor. Seine Zellen bilden sich direkt im Knochen oder im Osteoid – der weichen, noch nicht mineralisierten Grundsubstanz des Knochengewebes. Osteosarkome entstehen meist gelenknah in den langen Röhrenknochen der Oberschenkel, Schienbeine oder Oberarme. Dieser Krebs kann in jedem Alter vorkommen. In der Regel tritt das Osteosarkom aber in der pubertären Wachstumsphase zwischen 10 und 15 Jahren auf. Männliche Kinder und Jugendliche können etwas häufiger betroffen sein.