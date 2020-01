Husten ist zwar ein lästiges, aber für den Körper sinnvolles und meist ungefährliches Symptom. Bestimmte homöopathische Arzneimittel eignen sich besonders zur Behandlung von Husten.

Husten kann sehr viele Ursachen haben. Am häufigsten tritt Husten bei einer Erkältung auf. Doch auch Reizstoffe, Fremdkörper, Allergien und Lungenerkrankungen können Husten auslösen. Husten ist ein Reflex, ein Schutzmechanismus. Er wird dann aktiviert, wenn Fremdkörper, Staubpartikel oder Schleim in die oberen Atemwege und Bronchien geraten sind. Oft ist Husten aber sehr lästig, störend und mitunter auch schwächend und schmerzhaft.

Wann kann man Homöopathie bei Husten anwenden?

Egal ob feuchter oder trockener Husten, Homöopathie kann bei allen Arten von Husten hilfreich sein. Homöopathische Mittel können unterstützend zu einer schulmedizinischen oder naturheilkundlichen Behandlung eingesetzt werden.

Um mit Homöopathie Husten erfolgreich zu behandeln, ist deshalb das passende Mittel aus einer Vielzahl möglicher Arzneien auszuwählen. Anhand von gezielten Fragen ergeben sich die Symptome des Patienten. Diese werden mit den Beschreibungen der Arzneimittel verglichen. Gesucht wird nach der bestmöglichen Übereinstimmung:

Handelt es sich um einen trockenen Husten?

Besteht ein feuchter Husten (mit Auswurf)?

Wie sieht der Auswurf aus und wie schmeckt er?

Besteht Hustenreiz und wo sitzt dieser?

Klingt der Husten feucht, rasselnd oder locker?

Bestehen Schmerzen beim Husten und um welche Art von Schmerzen handelt es sich?

Gibt es einen Auslöser für den Husten?

Wann ist der Husten am schlimmsten?

Mit welchen Maßnahmen kann man den Husten verbessern oder wann wird er schlimmer (zum Beispiel im warmen Raum, an der kalten Luft, durch Trinken, bei Bewegung, im Liegen oder durch Stress)?

Gibt es Begleitumstände, die mit dem Husten zeitglich auftreten?

Wichtige homöopathische Hustenmittel

Um das passende homöopathische Arzneimittel zu finden, sollte man die wichtigsten Symptome des Hustens mit den Symptomen in der Beschreibung des Mittels vergleichen. Homöopathische Arzneimittel unterschieden sich erheblich. In der folgenden Liste finden Sie die gängigsten Akutmittel der Husten-Homöopathie und ihre typischen Symptome:

trockener, hart klingender, anhaltender Husten

erstickender Husten, der aus dem Schlaf aufweckt

plötzlicher Beginn

nach Aufenthalt in kaltem, trockenem Wind

Gefühl von Trockenheit in der Brust

kein Auswurf

wird auch bei Krupp-Husten eingesetzt

Pfeifende Atmung mit schaumigem Auswurf

die Atemwege scheinen zugeschnürt, man kann nicht durchatmen

asthmatischer Husten

sehr große Erschöpfung und Schwäche

plötzlicher Beginn

trockener Husten durch Trockenheit im Kehlkopf

heftiges Kratzen im Kehlkopf ruft den Husten hervor

heftige Hustenanfälle mit dem Gefühl, dass der Kopf platzt

bellender Klang des Hustens

Hustenanfälle enden mit Niesen

Gefühl, als wäre ein Krümel im Kehlkopf

harter, trockener Husten mit Wundheitsgefühl in der Brust

Husten mit Stichen in der Brust und mit Kopfschmerzen, als ob der Kopf zerspringen würde

muss beim Husten die Hand auf das Brustbein drücken

der Husten erschüttert den ganzen Körper

tiefes Einatmen verursacht Schmerzen

Drosera

trockener, bellender Husten

der Husten wird durch Kribbeln im Kehlkopf hervorgerufen

Husten kommt von tief unten

Husten verursacht Schmerzen im Bauch

die einzelnen Hustenstöße kommen so schnell nacheinander, dass Luftholen dazwischen sehr schwerfällt

Heiserkeit, Kehlkopf ist wie verkrampft und eingeschnürt

bewährtes Mittel bei Keuchhusten

bellender Husten

schlimmer durch das Einatmen von kalter Luft

erstickende Hustenanfälle

eventuell Schleimrasseln auf der Brust, es kann aber nichts ausgeworfen werden

nützlich bei kruppartigem Husten

krampfhafter, asthmatischer Husten

erstickender Husten

pfeifende Atmung mit Rasselgeräuschen

Atemnot durch das Husten

trockener, quälender Husten mit starkem Wundheitsgefühl in der Brust

Fieber mit Schüttelfrost

der Husten verursacht Würgen

ausgelöst durch kaltes, trockenes und windiges Wetter

der Husten verursacht berstende Kopfschmerzen und Bauchschmerzen

beim Husten Kitzeln und Schmerzen im Kehlkopf

trockener Husten durch Kitzeln im Kehlkopf und unterhalb des Brustbeins

harter, trockener Husten, der sehr quälend und erschöpfend ist

sehr heftiger Husten

beim Husten Schmerzen im Kehlkopf, als wolle dieser zerspringen

abends ist der Husten trocken, morgens locker und feucht

Husten durch Kitzeln und Kratzen im Kehlkopf

Hustenanfälle, man muss nach Luft ringen

dicker, milder und gelblich-grüner Auswurf

Rumex

Husten geht los, wenn man kalte Luft einatmet

es wird fester, zäher und fadenziehender Schleim abgehustet

im Kehlkopf sitzt Schleim fest, den man ständig abzuhusten versucht

Heiserkeit

trockener, krampfhafter Husten

Atemlosigkeit

kein Pfeifen oder Rasseln auf der Brust

kruppartiger Husten mit sägendem Geräusch (als würde Holz gesägt)

im späteren Stadium zäher Schleim, der nur schwer abgehustet werden kann

Welche Potenzen sollen angewendet werden?

Homöopathische Arzneimittel werden in der klassischen Homöopathie als Einzelmittel angewendet. Für bestimmte Krankheiten werden auch homöopathische Komplexmittel angewendet, in denen die gängigsten Wirkstoffe in unterschiedlichen Potenzen gemischt werden. Homöopathische Husten-Komplexmittel werden als Tabletten und Tropfen angeboten.

Wer bei Husten homöopathische Einzelmittel selbstständig anwenden möchte, sollte dafür niedrige Potenzen verwenden. Am gebräuchlichsten sind Globuli, Tropfen und Tabletten. Diese können in den Potenzen D3-D6 bei Bedarf stündlich eingenommen werden, maximal zehn Einnahmen pro Tag. Eine Dosis besteht aus drei Globuli, drei Tropfen oder einer Tablette, die man unter der Zunge zergehen lässt.

Höhere Potenzen wie C30, C200 oder C1.000 sind für die Behandlung von chronischem oder sehr stark ausgeprägtem Husten geeignet. Homöopathische Arzneimittel in solchen Potenzen sollten aber nur durch ausgebildete Therapeuten verordnet werden und wenn der Krankheitsverlauf medizinisch kontrolliert wird.

Wann sollte man einen Arzt aufsuchen?

Bei Husten Homöopathie anzuwenden, hat seine Grenzen. Besonders bei Keuchhusten, Krupphusten oder dem Herzhusten alter Menschen muss eine ärztliche Untersuchung durchgeführt werden. Ist eine schulmedizinische Behandlung nötig, kann man bei Husten Homöopathie ergänzend verabreichen.

Das homöopathische Arzneimittel sollte bei akutem Husten schnell Wirkung zeigen. Nimmt der Husten aber an Heftigkeit zu oder besteht er schon länger als drei Wochen, sollte man auf alle Fälle einen Arzt aufsuchen. Es ist dann wichtig, ernsthafte Ursachen für den Husten auszuschließen. Außerdem neigt lange bestehender Husten dazu, chronisch zu werden.