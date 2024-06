Ein eher selten verwendetes Homöopathikum ist Argentum metallicum. Zum Einsatz kommt der Wirkstoff vor allem bei Gelenkbeschwerden mit Schmerzen, Entzündungen und Schwellungen. Welche Einsatzgebiete Argentum metallicum noch hat und wie es dosiert wird, lesen Sie hier.

Was ist Argentum metallicum?

Das homöopathische Arzneimittel Argentum metallicum wird aus reinem Silber gewonnen. Das Edelmetall besitzt nachweislich antibakterielle Eigenschaften. Deshalb wird der Wirkstoff in erster Linie gegen Entzündungen eingesetzt, vorrangig der Gelenke und Knorpel, Geschlechtsorgane oder des Kehlkopfes.

Anwendungsgebiete von Argentum metallicum

Ein typisches Einsatzgebiet von Argentum metallicum sind rheumatische und arthritische Gelenk- und Rückenbeschwerden mit schmerzhaften, entzündeten Knorpeln. Die Schmerzen treten dabei meist plötzlich auf und machen sich mit schmerzhaftem Kribbeln sowie ziehenden, reißenden und elektrisierenden Schmerzen bemerkbar, die in die Extremitäten ausstrahlen können. Oft sind die Fußknöchel angeschwollen und die Beine morgens besonders zittrig und schwach. Auch kann es an den Händen zu Verkürzungen der Sehnen mit Schreibkrämpfen kommen.

Bei einer Entzündung der Hoden kann Argentum metallicum Linderung bringen. Dasselbe gilt bei schmerzenden Eierstöcken sowie einem Gebärmuttervorfall. In diesen Fällen kann eine Behandlung mit Argentum metallicum unterstützend zur ärztlichen Therapie eingesetzt werden.

Argentum metallicum bei psychischer Erschöpfung

Als Homöopathikum entsprechend verdünnt und potenziert, wird Argentum zur unterstützenden Behandlung bei Überlastung des Nervensystems eingesetzt. Typische Anzeichen hierfür sind körperliche und geistige Erschöpfung mit Schwächezuständen. Auch kann es zu plötzlichen Schwindelanfallen sowie starken einseitigen Kopfschmerzen kommen.

Argentum metallicum bei Heiserkeit und Stimmverlust

Ein weiterer Anwendungsbereich von Argentum metallicum sind der Kehlkopf und die Stimmbänder. So wird das homöopathische Silber bei Halsschmerzen und Husten sowie Kehlkopfentzündungen eingesetzt. Auch bei starker Heiserkeit und Stimmverlust, die durch eine Überanstrengung der Stimmbänder sowie durch starkes Lampenfieber entstanden sind, wird die Therapie mit Argentum metallicum empfohlen.

Leitsymptome für die Anwendung von Argentum metallicum

Die Behandlung mit Argentum metallicum wird empfohlen, wenn folgende Leitsymptome, also Hauptbeschwerden, auftreten:

geistige und körperliche Schwächezustände, Burnout

Gelenkschmerzen und -entzündungen, Rheuma

schwache Beine, geschwollene Knöchel

Rückenschmerzen

Knorpelerkrankungen mit Schmerzen und Schwellungen

Arthritis

Husten mit grauem Auswurf

Heiserkeit mit Stimmverlust

Kehlkopfentzündung

starke einseitige Kopfschmerzen

Schwindelgefühle, die plötzlich einsetzten

Herzklopfen

Hodenschmerzen vor allem links, fühlt sich wie gequetscht an

Gebärmuttervorfall, Eierstockschmerzen

Nackenschmerzen

Schreibkrämpfe in den Fingern

Schlafstörungen

Argentum metallicum D6 und D12: Typische Potenzen und ihre Dosierung

Für die Selbstbehandlung mit Argentum metallicum werden in erster Linie niedrig dosierte Potenzen von D6 und D12 empfohlen. Das homöopathische Arzneimittel steht dazu in der Apotheke in Form von homöopathischen Tabletten, Tropfen oder auch Globuli zur Verfügung.

Erwachsene nehmen drei Mal täglich entweder fünf Globuli, fünf Tropfen oder eine Tablette.

Kinder bekommen jeweils drei Globuli, drei Tropfen in Wasser gelöst oder eine halbe Tablette.

Kleinkinder erhalten jeweils zwei Kügelchen. Säuglinge bekommen je einen Globulus in die Backentasche geschoben. Es können aber grundsätzlich auch entsprechend viele Tropfen der homöopathischen Lösung bzw. Tablette in Wasser gelöst verabreicht werden.

Bessern sich die Beschwerden, darf die Anzahl der Gaben auf zwei bis einmal täglich reduziert werden. Sobald die Symptome verschwunden sind, sollte die Behandlung eingestellt werden.

Mitunter ist aber auch die Gabe von höheren Potenzen, wie etwa Argentum metallicum C 30 oder noch höher sinnvoll. Bei der Gabe von Hochpotenzen sollte allerdings keine Eigenbehandlung mehr erfolgen, sondern die Therapie möglichst von erfahrenen Homöopath*innen begleitet werden.

Argentum metallicum: Ähnlich wirkende Mittel

Folgende homöopathische Arzneimittel decken einen ähnlichen Wirkbereich wie Argentum metallicum ab und kommen damit ergänzend oder auch alternativ zur Behandlung in Frage:

Argentum nitricum: Der Wirkstoff ist Argentum metallicum sehr ähnlich. Es basiert ebenfalls auf einer Silberverbindung, wird aber deutlich häufiger angewendet. Auch Argentum nitricum zeigt eine starke Wirkung auf das Nervensystem. Anders als Argentum metallicum besteht aber zusätzlich ein starker Bezug zum Verdauungssystem. Typisch sind deshalb alle Arten von Ängsten, die zusammen mit plötzlichem Durchfall auftreten.

Selenium: Geistige Erschöpfungszustände sind auch ein typisches Einsatzgebiet von Selenium. Anders als Argentum metallicum, hat das Halbmetall aber auch eine starke Wirkung auf die Haut und wird deshalb unter anderem auch bei jugendlicher Pubertätsakne eingesetzt.

Rhus toxicodendron: Schmerzende, entzündete und geschwollene Gelenke sind typische Symptome, die auch auf die Behandlung mit Rhus toxicodendron sprechen.