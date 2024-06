Mehr als nur ein Ausschlag – Bleibende Nervenschmerzen bei Gürtelrose

Jeder Dritte erkrankt im Laufe seines Lebens an Gürtelrose. Grund genug, sich frühzeitig mit der Erkrankung auseinanderzusetzen, um ihr im besten Fall einen Schritt voraus zu sein. Warum das wichtig ist: Bis zu einem Drittel der Gürtelrose-Betroffenen leidet an Komplikationen und Langzeitfolgen – am häufigsten in Form von starken Nervenschmerzen. Passend zum „Aktionstag gegen den Schmerz“ am 4. Juni erfahren Sie in diesem Artikel, wie die Schmerzen einer Gürtelrose entstehen, was Betroffene darüber berichten und wie Sie der Nervenerkrankung vorbeugen können.