MCHC-Wert erhöht oder zu niedrig?

Kurzübersicht: Häufige Fragen und Antworten

Was bedeutet MCHC im Blutbild? Der MCHC-Wert beschreibt den durchschnittlichen Anteil an Hämoglobin in allen roten Blutkörperchen (Erythrozyten). Hämoglobin ist der wichtigste Bestandteil der Erythrozyten und verleiht diesen Zellen ihre rote Färbung.

Was sind Ursachen, wenn der MCHC zu niedrig ist? Wenn der MCHC-Wert zu niedrig ist, sind Eisenmangel und eine damit zusammenhängende Anämie mögliche Ursachen.

Worauf weist ein erhöhter MCHC-Wert hin? Ein erhöhter MCHC-Wert könnte auf eine ausgeprägte Dehydration oder auf Sphärozytose hinweisen, eine seltene, genetisch bedingte Krankheit der roten Blutkörperchen.