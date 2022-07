Hangry: Schlechte Laune und Hungergefühl

"I´m sorry for what I said when I was hungry" – schlechte Laune während man Hunger hat, ist keine Seltenheit. Auch Studien zufolge besteht ein Zusammenhang zwischen Gemütszustand und Hungergefühl. Wie dies möglicherweise zu erklären ist und welche Tipps helfen, nicht "hangry" zu werden, lesen Sie hier.