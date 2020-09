Gleitgel: Es gibt Gleitgele, die auf Wasser, Silikon oder Öl basieren. Sie unterstützen die Vagina bei mangelnder Erregbarkeit und zu wenig Feuchtigkeit. So beugen sie Schmerzen beim Sex durch die Scheidentrockenheit vor. Am besten mit dem Partner ausprobieren, welche Art für beide am besten passt.

Östrogenpräparate: Sie werden in der Regel lokal in der Vagina als Zäpfchen oder Salbe angewendet. Daneben kann auch eine niedrig dosierte Hormontherapie in Form von Tabletten verschrieben werden. Seit 2015 ist in der EU mit Ospemifem ein neuer Wirkstoff zur Behandlung der postmenopausalen Scheidentrockenheit zugelassen, der in Tablettenform verabreicht wird.