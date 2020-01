Wer regelmäßig Fisch isst, tut sich damit etwas Gutes. Studien bescheinigen den enthaltenen Omega-3-Fettsäuren großen Nutzen für Herz, Gehirn und Gefäße. Als Alternative zu Fisch sind spezielle Algenöle ebenfalls eine gute Omega-3-Quelle.

Dass fetter Seefisch wie Lachs und Hering gesunde Omega-3-Fettsäuren enthält, ist bekannt. Nachdem aber Fisch weltweit immer knapper wird und man ihn kaum noch guten Gewissens kaufen kann, wächst die Bedeutung von Omega-3-Fettsäuren pflanzlicher Herkunft.

Omega-3-Fettsäuren: 17 Lebensmittel fürs Gehirn

Omega-3-Fettsäuren gegen Zivilisationskrankheiten

Die langkettigen, mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren wirken in sämtlichen Lebensperioden gesundheitsfördernd, betont Volker Richter, Professor an der Universität Leipzig. Im Kindesalter bieten sie eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung des Gehirns und des Nervensystems. Im späteren Lebensalter beugen sie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einer Makuladegeneration und geistigen Funktionsverlusten vor. Die regelmäßige Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren senkt die Häufigkeit von Schlaganfällen und Krebserkrankungen. Menschen, bei denen häufig Fisch auf den Tisch kommt, haben außerdem das niedrigste Risiko, an einer Demenz zu erkranken. Auch Menschen mit ADHS sollten vorbeugend und unterstützend auf eine ausreichende Zufuhr von Lebensmitteln mit Omega-3-Fettsäuren achten.

Die wichtigsten Omega-3-Fettsäuren sind die Eicosapentaensäure (kurz: EPA) und die Docosahexaensäure (DHA). Die Messung des Anteils von EPA und DHA am Blutspiegel ermöglicht wichtige Rückschlüsse auf die Herz-Kreislauf-Risiken von Menschen, berichtet Clemens von Schacky von der LMU München. Menschen mit einem überdurchschnittlichen Omega-3-Index können ein um rund 1,3 Jahre längeres und gesünderes Leben erwarten als mit diesen Fetten schlechter versorgte Personen, betonte der Kardiologe.

Wechseljahre: Omega-3 gegen Knochenbrüche im Alter

Nach den Wechseljahren leiden viele Frauen an Osteoporose. Der Knochenschwund zeigt sich in einem höheren Risiko für Knochenbrüche – besonders tückisch und häufig ist der Oberschenkelhalsbruch. Amerikanische Forscher haben jetzt zeigen können, dass ein hoher Omega-3-Wert im Blut und ein niedriges Bruchrisiko zusammenhängen. Ein entsprechend höherer Blutwert reduzierte das Risiko von Brüchen der Hüfte und des Oberschenkelhalses – egal, ob die Fettsäuren aus pflanzlichen oder tierischen Quellen stammten.

Omega-3-Fettsäuren bekämpfen Entzündungen

Wichtig scheint darüber hinaus das Verhältnis von Omega-3- zu Omega-6-Fettsäuren. Es beträgt in der westlichen Ernährung rund 1:16 – der Studie zufolge eine viel zu große Diskrepanz. Denn aßen Probandinnen nur drei bis vier Mal so viele Omega-6- wie Omega-3-Fettsäuren, reduzierte das ihr persönliches Risiko, einen Oberschenkelhalsbruch zu erleiden.

Womöglich leisten die gesunden Omega-3-Fette das, indem sie entzündliche Prozesse im Körper bekämpfen. „Entzündungen gehen mit einem Verlust der Knochendichte und vermehrten Brüchen einher“, sagt Seniorautorin Rebecca Jackson. Der Grund sei die gesteigerte Bildung von Knochenmaterial zersetzenden Zellen, den Osteoklasten.

Lebensmittel mit Omega-3-Fettsäuren

Um auf die empfohlene Menge von täglich mehr als 0,3 g Omega-3-Fettsäuren zu kommen, gehören als Lebensmittel zum Beispiel fette Fischsorten auf den Tisch, unterstreicht Professor Gustav Belz aus Wiesbaden. Der Fisch muss außerdem durch Dünsten, Grillen oder Backen in der Alufolie schonend zubereitet sein. Gerichte wie Fischstäbchen oder Fish and Chips sind dagegen unvorteilhaft: Sie stammen meist aus fettarmen Fischsorten, können dafür aber ungesunde sogenannte Transfettsäuren enthalten, die beim starken oder wiederholten Erhitzen von Fetten (wie eben beim Frittieren) entstehen.

Mit Fischmahlzeiten allein ist die Deckung des Bedarfs an Omega-3-Fettsäuren aber kaum möglich: Frischfisch von hoher Qualität gehört zu den teureren Lebensmitteln. Eine gute Alternative bieten spezielle Algenöle. Auch Leinsamen und Leinsamenöl, Walnüsse, Raps, Chiasamen oder Soja liefern Omega-3-Fettsäuren, diese können allerdings nur in sehr viel geringerem Maße vom Körper verwertet werden.