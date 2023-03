Giftspinne Loxosceles: Achtung vor gefährlichem Biss

Nach höchsten wissenschaftlichen Standards verfasst und von Expert*innen geprüft

Zur Gattung Loxosceles zählen einige Giftspinnen, die für den Menschen lebensgefährlich werden können. Durch Globalisierung und anhaltenden Klimawandel erwarten Fachleute die Ankunft der Spinnen auch in Deutschland. Was ihren Biss so gefährlich macht und warum schnelles Handeln wichtig ist.