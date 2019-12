CBD Öl mit dem Wirkstoff Cannabidiol aus der Hanfpflanze soll entspannen und Schmerzen lindern. Welche Wirkung haben CBD-Öle, kann der Verzehr gefährliche Nebenwirkungen verursachen und bei welchen Beschwerden können Produkte mit CBD hilfreich sein?

© iStock.com/Tinnakorn Jorruang

Neben der Anwendung von Cannabis als Droge werden Wirkstoffe aus der Hanfpflanze auch in Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt, unter anderem in CBD-Öl. Doch der Einsatz und die Qualität der Produkte sind umstritten. Was ist dran an den gehypten Ölen mit dem Wirkstoff Cannabidiol, kann es berauschend wirken und was sind die Unterschiede zu medizinischem CBD Öl, das es nur auf Rezept gibt?

Artikelinhalte im Überblick

Medizinisches Cannabis: Einsatzgebiete

Was ist CBD Öl?

CBD steht für Cannabidiol, einem Phytocannabinoid aus der weiblichen Hanfpflanze Cannabis (Cannabis Sativa L), das in der Pflanze überwiegend als Säure vorliegt. Hanfpflanzen bestehen aus über 100 verschiedenen Phytocannabinoiden, die bekanntesten sind THC (Tetrahydrocannabinol) und CBD.

Bei THC handelt es sich um einen psychoaktiven, berauschenden Wirkstoff. CBD hingegen hat keine high machende Wirkung. Doch auch Cannabidiol passiert die Blut-Hirn-Schranke, dockt an die gleichen Rezeptoren an wie THC und kann Wahrnehmung und Verhalten beeinflussen.

Cannabidiolhaltiges Öl wird aus den Blüten und Blättern THC-armer und CBD-reicher Hanfpflanzen gewonnen. Die Basis für Nahrungsergänzungsmittel mit CBD ist meist ein Speiseöl (zum Beispiel Sesamöl oder Öl aus Hanfsamen – das übrigens kein Cannabidiol enthält). CBD-Öl-Produkte haben beispielsweise Konzentration an Cannabidiol von 2,5 Prozent, 5 Prozent, 10 Prozent oder 20 Prozent. Übrigens ist in jedem CBD Öl auch ein gewisser Anteil an THC enthalten, dieser darf allerdings einen Grenzwert von 0,2 Prozent nicht überschreiten.

CBD Öl als Medikament und Nahrungsergänzungsmittel

CBD Öl ist nicht gleich CBD Öl. Eine wichtige Unterscheidung ist zu machen zwischen CBD Öl als Medikament (Epidiolex), das es nur auf Rezept gibt, und freiverkäuflichem CBD Öl als Nahrungsergänzungsmittel.

CBD Öl als Medikament

Die Unterschiede beginnen bereits bei der Herstellung. Die Ursprungspflanze ist in beiden Fällen zwar dieselbe, doch deren Anbau für das Medikament Epidiolex unterliegt streng kontrollierten Bedingungen. Diese garantieren die Kontrolle über die Qualität und Konzentrationen der Inhaltstoffe. Die Tagesdosen bei medikamentösem CBD Öl unterscheiden sich außerdem bis über das 100-fache von denen eines freiverkäuflichen CBD Öls.

Das Wichtigste zum medizinischen Einsatz von Cannabis lesen Sie in diesem Artikel.

Freiverkäufliches CBD Öl als Nahrungsergänzungsmittel kaufen

CBD Öl als Nahrungsergänzungsmittel gibt es von zahlreichen Herstellern online, in Bio-Läden und Hanfläden sowie in der Apotheke für Personen ab 18 Jahren zu kaufen. Bei den freiverkäuflichen CBD-Ölen sind die Qualitäten der Produkte, die Inhaltstoffe und deren Konzentrationen schwankend. Oft fehlen Angaben zu der genauen Zusammensetzung des Cannabinoidprofils sowie Verzehrempfehlungen. Sind die Inhaltstoffe und deren Konzentrationen angegeben, stimmen sie zudem oft nicht mit denen im Produkt überein.

Auch ist ohne Kontrolle nicht definitv ausgeschlossen, dass sich unerwünschte Substanzen, etwa Pestizide, darin befinden. Es gibt unabhängige Gütesiegel, die die Qualität eines Öls garantieren. Hersteller sind allerdings nicht verpflichtet, eine solche Qualitätskontrolle durchführen zu lassen und tragen die hohen Kosten selbst.

Anwendungsbereiche von CBD Öl

Studien geben erste Hinweise darauf, dass Cannabidiol, vor allem im Falle von hochdosiertem medizinischem CBD Öl, bei zahlreichen Beschwerden einen positiven Einfluss haben kann, die durch verschiedene Erkrankungen auftreten können, darunter:

Entzündungen

Arthritis

Diabetes

Alkoholismus

Multiple Sklerose

chronische Schmerzen

Schizophrenie

Posttraumatische Belastungsstörung

Depressionen, Angsterkrankungen

Migräne

Epilepsie (vor allem beim Dravet-Syndrom und Lennox-Gastaut-Syndrom)

Wirkung von CBD Öl

Die Basis für die Wirkung von Cannabidiol im menschlichen Körper liegt im Endocannabinoidsystem. Das Endocannabinoidsystem ist für das normale Funktionieren vieler Körperfunktionen mitverantwortlich und reguliert die Wirkung körpereigener Botenstoffe. Es stellt in nahezu allen Körpergeweben selbst Endocannabinoide her, die an verschiedenen Cannabinoidrezeptoren andocken und wichtige Stoffwechselvorgänge regulieren.

Wenn Endocannabinoide beispielsweise Cannabinoid-1-Rezeptoren aktivieren, werden Signalweiterleitungen im Gehirn ins Gleichgewicht gebracht. Es schützt damit unter anderem vor Überregungszuständen im zentralen Nervensystem.

Und Cannabinoid-2-Rezeptoren haben vorrangig wichtige Funktionen für das Immunsystem.

Aufgrund der ähnlichen Strukturen können auch Cannabinoide aus der Hanfpflanze an diesen Rezeptoren binden und unterdrückend oder aktivierend auf Signalweiterleitungen wirken. Erste Studienergebnisse geben Hinweise darauf, dass Cannabidiol

entkrampfend,

entzündungshemmend und

schmerzlindernd wirkt.

Verschiedene Studien untersuchten auch den Einfluss von Cannabidiol bei gleichzeitiger Einnahme von THC. Die Ergebnisse zeigen, dass Cannabidiol in niedrigen Dosen die berauschende Wirkung von THC unterdrücken und hingegen in sehr hohen Dosierungen verstärken kann.

Wie schnell und lange wirkt CBD Öl?

Bei oraler Einnahme ist nach etwa zwanzig Minuten bis zwei Stunden mit einem Wirkeintritt zu rechnen. Eine Rolle spielen dabei auch das Körpergewicht sowie gleichzeitig zugeführte Nahrung. Es kann bis zu fünf Tage dauern, bis CBD vom Körper vollständig abgebaut ist.

Nebenwirkungen von CBD Öl

In der Regel wird sowohl CBD Öl in Form eines Nahrungsergänzungsmittels als auch CBD Öl als Medikament gut vertragen.

Die U.S. amerikanische Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration), warnte in diesem Jahr allerdings davor, dass Cannabidiol das Potenzial hätte zu schaden – auch, bevor Anwender dies selbst bemerken. Gegenstand der Untersuchungen war das auch in Europa zugelassene Arzneimittel Epidiolex, das bei schweren, therapieresitenten Formen der Epilepsie Anwendung findet. Die Behörde warnt bei hohen Dosen vor folgenden Risiken:

Leberschäden

erhöhtes Risiko für Sedierung bei gleichzeitiger Einnahme von Alkohol und anderen Drogen, die auf das Zentrale Nervensystem einwirken

Beeinflussung der Verstoffwechselung anderer Drogen mit ernsten Nebenwirkungen

Durchfall

Verminderung des Appetits

Unruhe und Reizbarkeit

Schläfrigkeit

CBD Öl einnehmen: Anwendung und Dosierung

CBD Öl sollte immer entsprechend der Dosierungsanweisung eingenommen werden, die je nach Produkt unterschiedlich ist. Am besten wird der Wirkstoff über die Mundschleimhaut aufgenommen. Die Tropfen können direkt unter die Zunge gegeben werden und sollten dort für etwa eine bis zwei Minuten behalten werden, bevor wieder geschluckt wird.

Neben CBD Öl in Form von Tropfen gibt es auch CBD Kapseln zum Schlucken. Der Vorteil von CBD Kapseln liegt für viele Anwender in der Darreichungsform. Ein Nachteil ist allerdings, dass Cannabidiol von der Mundschleimhaut besser und schneller aufgenommen werden kann als vom Magen. Ein voller Magen verzögert die Aufnahme zusätzlich.

Auf CBD Ölen und anderen Hanfprodukten mit Cannabidiol angegebene Tagesdosen sollten keinesfalls ohne ärztliche Abklärung überschritten werden, da verschiedenste Wechselwirkungen mit anderen Stoffen möglich sind und jeder anders auf die Wirkstoffe THC und Cannabidiol reagiert.

Experten raten dazu, nur CBD-Öle zu kaufen, die eine Zertifizierung besitzen. Auch, wenn diese in der Regel teurer sind. Abstand nehmen sollten Verbraucher in jedem Fall von CBD Ölen, die keine Inhalsstoffe und Dosieremfehlungen ausweisen.