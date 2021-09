YES!CON 2.0 – Deutschlands größte Krebs-Convention

#Dubistnichtallein – die YES!CON findet am 18. und 19. September 2021 das zweite Mal in Berlin statt. Unter der Schirmherrschaft des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn soll das Wochenende rund um das Thema Krebs Mut machen und aufklären. Nehmen Sie hier im Livestream an spannenden Vorträgen und Gänsehaut-Momenten teil.

Neben Betroffenen, Angehörigen und Influencern gehören zu den Teilnehmer*innen namhafte Personen unter anderem aus Medizin, Forschung und Politik. Unter 120 Speakern finden sich Gäste wie Stefanie Giesinger, Joko Winterscheidt und Dr. Ursula von der Leyen.

ye swecan!cer – Krebs darf kein Tabuthema sein

Jede*r Zweite in Deutschland erkrankt im Laufe des Lebens an Krebs. Trotz der Häufigkeit der Erkrankung gilt die Diagnose häufig noch als Tabuthema. Das soll sich ändern! Die Krebs-Convention wurde von der Organisation yeswecan!cer ins Leben gerufen. Ihr Ziel: Den Umgang mit Krebs in der Bevölkerung frei von Angst vorantreiben. Eine authentische, offene Kommunikation und Awareness schaffen – dazu soll neben der Convention auch die YES!APP verhelfen, die seit 2019 Betroffene und Angehörige unterstützt.

YES!CON 2021: Spannende Themen und neue Formate

Wie geht Dating mit einer Krebserkrankung? Palliativmedizin – Grund zur Panik? Warum reden Männer nicht über Krebs? Das Mutmach-Event von Deutschlands größter digitaler Selbsthilfegruppe yeswecan!cer geht in die zweite Runde.

Neben spannenden Vorträgen und Einblicken in die Zukunft der Krebsmedizin werden alle Diskussionsrunden, Workshops, Erfahrungsberichte und Mitmachaktionen live und kostenlos ins Netz übertragen. Auch danach ist das gesamte Wochenende weiterhin in der Mediathek der yescon.org Plattform abrufbereit. In One-on-Ones werden Themen wie Krebs in Zeiten der Corona-Pandemie besprochen. Auch wird die neue „Tiger App“ vorgestellt, die zusammen mit Ärzt*innen der Charité in Berlin für krebskranke Kinder entwickelt wurde.

Lassen Sie sich inspirieren und unterstützen Sie Deutschlands größte Krebs-Convention getreu dem Motto #Dubistnichtallein! Los geht es am Samstag den 18.09.2021 um 12 Uhr, direkt hier im Livestream. Das komplette Programm finden Sie auf der Homepage der YES!CON 2.0.

