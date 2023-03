PFAS: Gesundheitsrisiken durch ewige Chemikalien

Nach höchsten wissenschaftlichen Standards verfasst und von Expert*innen geprüft

Ob in Regenjacken, beschichteten Pfannen oder Zahnseide: Per– und polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz PFAS, sind in zahlreichen Produkten verarbeitet und in Trinkwasser und Lebensmitteln zu finden. Dabei ist schon länger bekannt, dass einige der langlebigen Stoffe für Mensch und Umwelt gefährlich sind. Wo kommen PFAS im Alltag vor und wie kann man sich schützen?