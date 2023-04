Kurzübersicht

Wie wirkt Semaglutid? Das Mittel hat eine ähnliche Wirkung wie ein Hormon, das im Darm gebildet wird. Es erhöht die Menge des Insulins, das von der Bauchspeicheldrüse als Reaktion auf Nahrung freigesetzt wird. Das trägt zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels bei.

Kann man mit Semaglutid abnehmen? Semaglutid verstärkt das Sättigungsgefühl und verlangsamt die Magenentleerung. Dadurch kann es die Gewichtsreduktion unterstützen.

Für wen ist Semaglutid geeignet? Der Wirkstoff ist für Menschen mit Diabetes Typ 2 sowie für übergewichtige Personen zugelassen. Allerdings handelt es sich nicht um eine leichtfertig einzusetzende "Abnehm-Spritze". Aufgrund der Nebenwirkungen und der Notwendigkeit einer lebenslangen Therapie ist das Arzneimittel verschreibungspflichtig und gehört unter ärztliche Kontrolle.

Was kostet eine Spritze Semaglutid? In Deutschland stehen die Preise für eine Adipositas-Behandlung mit Semaglutid noch nicht fest. In Dänemark kosten die Medikamente zwischen 180 und 320 Euro im Monat. Ähnlich teuer schätzen Fachleute den Preis für die Markteinführung in Deutschland ein. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten zur Behandlung bei Übergewicht derzeit noch nicht.