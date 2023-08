endständiges Stoma: Hierbei wird der Darm komplett durchtrennt. Das obere Ende wird durch die Haut nach außen geführt, das untere Ende wird verschlossen und verbleibt im Bauchraum oder wird komplett entfernt. Ein endständiges Stoma wird meist angelegt, weil der darunterliegende Darmteil so stark erkrankt ist, dass er entfernt oder dauerhaft geschont werden muss.

doppelläufiges Stoma: Es wird vorübergehend angelegt, um den darunterliegenden Darmteil (beispielsweise nach einer Operation) zu schützen, indem der Stuhl über die Bauchdecke abgeleitet wird. Dabei wird eine Schlinge des Darms durch die Bauchwand gezogen, an der Vorderseite eingeschnitten und mit der Bauchdecke vernäht. So entsteht ein Stoma mit zwei Öffnungen, die nach einiger Zeit wieder miteinander verbunden und in den Bauch zurückverlegt werden können.