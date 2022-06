Herpes: Bläschen mit natürlichen Arzneien loswerden

Zunächst brennt, juckt und spannt es – kurz darauf, ist er in voller Blüte da: Herpes. Am häufigsten treten die unangenehmen Bläschen an der Lippe auf. Manchmal aber auch im Genitalbereich. Die Homöopathie verfügt über einige Arzneimittel, die dabei helfen sollen, Herpes loszuwerden.

© iStock.com/lolostock