Sie haben Ihren Blutdruck gemessen, sind sich aber unsicher, was diese Werte bedeuten? Prüfen Sie, ob Ihre Werte im Normbereich liegen oder zu hoch oder niedrig sind.

Blutdruck-Rechner: Messergebnisse einfach auswerten

Vor allem ein erhöhter Blutdruck kann sich auf Dauer negativ auswirken und zu Gefäßschäden und Folgeerkrankungen führen. Daher ist es wichtig, den Blutdruck regelmäßig im Blick zu behalten.

Der Blutdruckrechner hilft Ihnen herauszufinden, ob Ihre Werte noch im grünen Bereich liegen. Geben Sie dazu einfach den systolischen und diastolischen Wert in die Felder ein.

Wichtig: Der Blutdruck-Rechner ersetzt keine ärztliche Diagnose. Die Einteilung basiert auf der Klassifikation der Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, die sich an Durchschnittswerten für Erwachsene orientiert. In bestimmten Fällen, etwa bei höherem Lebensalter, können die Empfehlungen abweichen. Bei anhaltend erhöhten Blutdruckwerten oder Kreislaufproblemen sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

Blutdruck-Rechner: Was bedeuten die beiden Messwerte?

Bei der Blutdruck-Messung werden zwei Werte bestimmt:

Der systolische Blutdruck (oberer Messwert) gibt den Druck an, der entsteht, wenn sich der Herzmuskel zusammenzieht und sauerstoffreiches Blut in die Arterien pumpt.

Der diastolische Blutdruck (unterer Messwert) misst den Druck während der Entspannungs- und Erweiterungsphase des Herzmuskels.

Der Blutdruck wird in der Einheit Millimeter Quecksilbersäule (mmHg) angegeben. Ein optimaler Blutdruck liegt bei Erwachsenen systolisch unter 120 mmHg und diastolisch unter 80 mmHg. Ab Werten über 140/90 mmHg spricht man von Bluthochdruck (Hypertonie).

Systolische Blutdruckwerte unter 100 mmHg gelten als niedrig. Das ist meist unbedenklich, kann aber zu Müdigkeit, Schwindel oder Antriebslosigkeit führen und sollte ebenfalls ärztlich abgeklärt werden, um Erkrankungen wie eine Unterfunktion der Schilddrüse auszuschließen.