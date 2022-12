Viscum album ist ein bewährtes homöopathisches Mittel für Herz und Kreislauf, dem eine ausgleichende Wirkung auf das Nervensystem zugeschrieben wird. Damit kommt es bevorzugt bei Blutdruckschwankungen und Herzproblemen zum Einsatz. Doch es gibt weitere Anwendungsgebiete.

Artikelinhalte im Überblick:

Homöopathische Hilfe gegen Herz- und Kreislaufprobleme

Was ist Viscum album?

Viscum album ist der lateinische Name für die weißbeerige Mistel. Der immergrüne Strauch wächst als Halbschmarotzer auf verschiedenen Bäumen und bildet im Frühjahr kleine gelb-grüne Blüten. Im Herbst reifen aus diesen Blüten kleine weiße, klebrige Beeren heran.

Das homöopathische Arzneimittel Viscum album wird aus den frischen Blättern sowie den Früchten der Misteln gewonnen. Dazu werden die Blätter und Beeren zerkleinert, in Alkohol extrahiert und daraus die Urtinktur als Grundlage gewonnen. Diese Urtinktur wird anschließend nach strengen Vorgaben weiter potenziert und daraus dann Tinktur, Tabletten und Globuli in den entsprechenden Potenzen hergestellt.

Bei wem kann Viscum album angewendet werden?

Viscum album wird als Stärkungsmittel vor allem bei erwachsenen Menschen eingesetzt. Als typische Patient*innen gelten Personen mit ängstlicher, gedrückter und übellauniger bis depressiver Stimmung sowie zittriger Schwäche. Kinder werden dagegen nur selten mit Viscum album behandelt. Das liegt daran, dass die Krankheitsbilder für die Viscum album besonders empfohlen wird, in erster Linie bei eher älteren oder geriatrischen Menschen auftreten.

Darüber hinaus kann Viscum album aber auch unterstützend in der Schwangerschaft und Stillzeit bei Bluthochdruck eingesetzt werden. Dazu muss vorher allerdings immer medizinisch abgeklärt werden, dass zum Beispiel keine Schwangerschaftsvergiftung oder das HELLP-Syndrom vorliegt.

Bei welchen Beschwerden wird Viscum album eingesetzt?

Das Homöopathikum gilt als bewährtes Einzelmittel für diverse Altersbeschwerden. Haupteinsatzgebiet sind Herz-Kreislaufprobleme. Dazu zählen vor allem:

Darüber hinaus wirkt Viscum album auch auf die Lunge und wird empfohlen bei:

Asthma

Husten

Atemnot

Ein wichtiges Einsatzgebiet von Viscum album sind außerdem Muskel- und Gelenkprobleme, wie

rheumatische Beschwerden

Gichtleiden

Ischiasbeschwerden

Bandscheibenschäden

Arthrose

Leitsymptome, die auf Viscum album hinweisen

Die Wahl des jeweils passenden Medikaments geschieht in der Homöopathie immer nach dem Ähnlichkeitsprinzip. Diese Regel besagt, dass die jeweils auftretenden Symptome am besten mit dem Mittel behandelt werden, das bei einem gesunden Menschen die gleichen oder zumindest sehr ähnliche Beschwerden auslöst. Als besonders passend gilt ein Arzneimittel demnach, wenn Beschwerdebild und Arzneimittelbild besonders stark übereinstimmen.

Folgende Leitsymptome sprechen für die Anwendung:

erhöhter Blutdruck

Arteriosklerose

Kopfschmerzen, als würde die Schädeldecke abgehoben

blaue Ringe unter den Augen

Ohrensausen

Verwirrtheit

Erstickungsgefühl beim Liegen auf der linken Seite

anhaltendes Schwindelgefühl

Doppelsehen

Verschleimung der Nase

schleimiger Husten und Röcheln

asthmatische Beschwerden

schwacher, unregelmäßiger Puls

reißende Ischiasschmerzen in den Oberschenkel ausstrahlend

Muskelzittern

schmerzende Muskeln

steife, schmerzende Gelenke

"Ameisenlaufen" auf Hand- und Fußrücken

Schlafstörungen

lebhafte Träume

große Ängstlichkeit

schwermütige, depressive Stimmung

Mutlosigkeit, Antriebslosigkeit

Wie nimmt man Viscum album am besten ein?

Homöopathische Medikamente sind in der Regel potenziert. Das heißt, dass der jeweilige Ausgangsstoff nach einem festgeschriebenen Verfahren stark verdünnt wird. Sie können daher in der Regel auch von sehr schwachen Menschen und Kindern sowie von schwangeren und stillenden Frauen eingenommen werden. Sie ergänzen und unterstützen auch andere Behandlungen.

Für die Selbstbehandlung mit Viscum album werden in erster Linie niedrig dosierte Potenzen von D3, D6 und D12 empfohlen. Die Einnahme als homöopathisches Einzelmittel kann dabei in der Darreichungsform als Globuli, Tabletten oder Tropfen erfolgen. Darüber hinaus ist Viscum album auch in einigen homöopathischen Komplexmitteln enthalten. Genauere Informationen liefert die Beipackzettel oder eine Beratung in der Apotheke.

Für die Behandlung mit Viscum album als Einzelmittel lassen Erwachsene dreimal täglich entweder drei Globuli, drei Tropfen der Tinktur oder eine Tablette unter der Zunge zergehen. Im Akutfall kann man die Arzneimittelgabe stündlich wiederholen. Die Tages-Höchstmenge von zehn Einnahmen sollte dabei jedoch nicht überschritten werden.

Sobald die Symptome nachlassen, dürfen die Gaben auf zwei beziehungsweise einmal täglich reduziert werden. Wenn die Beschwerden verschwunden sind, sollten Betroffenen die Behandlung einstellen.

Höhere und sogenannte Hochpotenzen, wie C30, C200 oder C1000 sind für die Behandlung von besonders starken, akuten sowie chronischen Krankheiten geeignet. Die Therapie mit homöopathischen Arzneimitteln in diesen Potenzen sollte nicht in Eigenregie erfolgen. Vielmehr sollte hierfür ein*e in Homöopathie ausgebildete*r Arzt*Ärztin oder Apotheker*in um Rat gefragt werden, um die Behandlungsfortschritte fachkundig zu kontrollieren und überwachen.