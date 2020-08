Das homöopathische Arzneimittel Cyclamen wird aus dem europäischen Alpenveilchen gewonnen und gehört zu den bevorzugten homöopathischen Frauenmitteln.

Die Wirkung von Cyclamen erstreckt sich vorwiegend vom zentralen Nervensystem bis zu den weiblichen Geschlechtsorganen. Darüber hinaus hat sich dieses, viel zu selten benutzte, Arzneimittel bei vielen anderen Beschwerden wie Augenkrankheiten, Nasenbeschwerden oder Reisekrankheit bewährt.

Artikelinhalte im Überblick:

Was ist Cyclamen?

Cyclamen europaeum ist das Alpenveilchen, welches zur Gattung der Primelgewächse gehört. Die homöopathische Arznei Cyclamen wird aus der frischen Wurzelstockknolle des europäischen Alpenveilchens hergestellt, dass im Herbst geerntet wird.

Bei wem kann Cyclamen angewendet werden?

Viele Erkrankungen, bei denen Cyclamen in besonderem Maß eingesetzt wird, spielen sich in den weiblichen Geschlechtsorganen und dem Verdauungssystem ab. Besonders dann, wenn solche Beschwerden als Folge von innerem Kummer und Gewissensbissen, Depressionen, Menstruationsstörungen, Übelkeit und Erbrechen entstehen, sollte man an Cyclamen denken.

Die Schmerzen, die gut auf Cyclamen ansprechen, sind typischerweise von stechender Qualität. Im Bereich der Schien- und Schlüsselbeine werden Schmerzen als drückend beschrieben.

Cyclamen ist vor allem ein Mittel für Erwachsene und wird weit häufiger bei Frauen als bei Männern eingesetzt. Menschen die besonders gut auf Cyclamen ansprechen, sollen blass, körperlich schwach, schnell reizbar und vergesslich sein.

Bei welchen Beschwerden wird Cyclamen eingesetzt?

Typische Einsatzgebiete für Cyclamen:

Schwangerschaftsübelkeit

Kopfschmerzen

Migräne

Menstruationsprobleme

Konzentrationsschwierigkeiten

Schwindel

Appetitmangel

Verdauungsstörungen

Sehstörungen

Halbseitenblindheit (Hemianopsie)

Schluckauf

Magenschleimhautentzündung (Gastritis)

Blutarmut (Anämie)

Krämpfe

SchreibkrampfFersenschmerzen

Typische Symptome, die auf Cyclamen hinweisen

Nach der homöopathischen Ähnlichkeitsregel werden Symptome am besten mit dem Mittel behandelt, welches die gleichen Beschwerden bei einem gesunden Menschen auslöst. Deshalb wird das Arzneimittel ausgewählt, das die größte Übereinstimmung zwischen Beschwerdebild und Arzneimittelbild zeigt.

Geschlechtsorgane

kolik- oder wehenartige Schmerzen vom Kreuzbein zum Schambein

Menstruation ist abseits der Norm (zu stark, bleibt aus, tritt verfrüht auf, ist unregelmäßig)

die Menstruationsblutung besteht oft aus schwarzem, klumpigen Blut und kann Schleimfetzen enthalten

Ausfluss zwischen den Perioden

Spannungsgefühl oder schmerzhafte Schwellungen in der Brust

Milchproduktion bei Frauen, die nicht schwanger sind

schmerzhafte Blutungen nach der Geburt

Schwangerschaftserbrechen sowie starke Kopfschmerzen in der Schwangerschaft

bei Männern kann sich Eichel und Vorhaut nach leichtem Reiben wund anfühlen

stechendes und drückendes Gefühl der Prostata mit verstärktem Harn- und Stuhldrang

Verdauung

alle Speisen haben einen salzigen Geschmack

Schluckauf mit saurem Aufstoßen

Reiseübelkeit und Erbrechen während des Reisens. Die Übelkeit tritt vor allem beim Mitfahren im Auto auf

Psyche

Freude und Gereiztheit wechseln sich ab

Selbstvorwürfe und Schuldgefühle

Träume sind oft furchterregend oder haben einen sexuellen Inhalt

depressive Verstimmungen

Antriebslosigkeit und die Neigung zu Grübeln

Andere Symptome

starke Schmerzen im Schläfen- und Stirnbereich, mit Schwindel, Benommenheit und Übelkeit

Sehstörungen in Form von Augenflimmern, Doppelbildern und Funkensehen bei beginnender Migräne

Frieren

Kopfschmerzen aller Art

Schielen, Doppeltsehen und Halbseitenblindheit

häufiger Harndrang mit reichlichem und wässrigem Urin

brennender Wundheitsschmerz in den Fersen

Wie nimmt man Cyclamen am besten ein?

Cyclamen wird als homöopathisches Einzelmittel in Form von Globuli, Tabletten oder Tropfen angeboten. Es ist auch in einigen homöopathischen Kombinationspräparaten enthalten, die zur Behandlung verschiedener Zustände nach Packungsbeilage eingesetzt werden. Homöopathische Medikamente können bedenkenlos von sehr schwachen Menschen und Kindern sowie von schwangeren und stillenden Frauen eingenommen werden. Sie ergänzen und unterstützen auch andere Behandlungen.

Wollen Sie Cyclamen selbstständig anwenden, benutzen Sie am besten niedrige Potenzen (D3, D6, D12, C6, C12) dafür. Diese können Sie bei Bedarf stündlich wiederholen, eine Dosis besteht dabei aus drei Globuli, drei Tropfen oder einer Tablette, die Sie unter der Zunge zergehen lassen. Überschreiten Sie dabei eine Tages-Höchstmenge von zehn Einnahmen nicht und wiederholen Sie die Einnahme nur solange, bis die Beschwerden deutlich besser oder verschwunden sind.

Höhere Potenzen wie C30, C200 oder C1000 sind für die Behandlung von starken, akuten Krankheiten sowie für chronische Beschwerden geeignet. Homöopathische Arzneimittel in solchen Potenzen sollten nur durch ausgebildete Therapeuten verordnet werden und eine Kontrolle des Behandlungsfortschrittes muss gewährleistet sein.