Cimicifuga racemosa ist in der Homöopathie ein beliebtes Heilmittel für Frauenbeschwerden. Das Mittel wird vielseitig eingesetzt.

In der Homöopathie wird die Traubensilberkerze, als potenziertes homöopathisches Arzneimittel, hauptsächlich bei Problemen mit der Regelblutung, in den Wechseljahren und unter der Geburt angewendet. Auch nach den Wechseljahren zeigt Cimicifuga Wirkung.

Homöopathie in den Wechseljahren

Wann hilft das Homöopathikum Cimicifuga racemosa?

Im Mittelpunkt der Cimicifuga-Wirkung stehen gynäkologische Probleme und Beschwerden, die damit zusammenhängen. Daneben kommt potenziertes Cimicifuga aber auch bei Gemütsveränderungen, Schmerzen des Bewegungsapparates, Kopfschmerzen und anderen Beschwerden zur Anwendung. Cimicifuga wirkt entkrampfend, schmerzstillend und hilft dabei, Blutungen zu stillen. Auffallend ist eine starke Veränderlichkeit aller Beschwerden und ein häufiger Wechsel der Symptome. Viele Krankheitszeichen werden von einer starken Steifheit und Schmerzhaftigkeit des Nackenbereiches begleitet. Cimicifuga racemosa wirkt auch bei Beschwerden nach der Menopause.

Typische Anwendungsgebiete von homöopathischem Cimicifuga und die entsprechenden Symptome, an denen Sie erkennen können, ob das Mittel infrage kommt:

Menstruationsstörungen

unregelmäßige Abstände

mit Schwindel und Nackenschmerzen

mit Kopfschmerzen

krampfartige Bauchschmerzen

stechender, schießender Schmerz, der vom Unterbauch ausstrahlt und manchmal schon vor der Periode beginnt

schwache oder ausbleibende Blutung

ausbleibende oder schmerzhafte Menstruation bei Jugendlichen

Probleme rund um die Geburt

Cimicufuga erweitert den Muttermund

Cimicifuga kann die Wehentätigkeit optimieren

Geburtsstillstand

Wochenfluss versieg

Milchfluss versiegt

Wechseljahresbeschwerden

unregelmäßige, eher schwache Periode mit Hitzewallungen

Unterleibs-, Muskel- und Gelenkschmerzen

Nacken-, Rücken- und Kopfschmerzen

Ein- und Durchschlafprobleme

Angstgefühle

Depressionen

Schwangerschaftsbeschwerden

Schmerzen am Kreuzbein während der letzten Zeit der Schwangerschaft

Rückenschmerzen

Übelkeit und Erbrechen

Ängste

Schlaflosigkeit

depressive Verstimmungen

vorzeitige Wehen

Nackenschmerzen

durch starke Muskelverspannung

die Schmerzen ziehen den Rücken hinunter

der Hals ist empfindlich auf Berührung

Schmerzen ziehen in die Arme

Kopfschmerzen und Migräne

mit Steifheit im Nacken oder einer druckempfindlichen Halswirbelsäule und Nackenverspannungen

Gefühl als ob der Schädel "geöffnet" sei

Kopfschmerzen als würde ein Keil durch den Schädel getrieben, häufig ausgehend vom Scheitel

sehr heftige Kopfschmerzen während der Periode

Migräneanfälle, die in den Wechseljahren auftreten

Stimmungsveränderungen

als Begleiterscheinung körperlicher Beschwerden

Ängste

Schmerzen des Bewegungsapparates

Gelenk- und Muskelschmerzen währen der Periode, in den Wechseljahren und um die Geburt

Schmerzen wechseln den Ort und die Art

schneidende Schmerzen im Rücken- und Nackenbereich

schneidender Ischiasschmerz in der linken Hüfte

Wie sollten Sie homöopathisches Cimicifuga dosieren?

Cimicifuga wird als homöopathisches Einzelmittel in Form von Globuli, Tabletten oder Tropfen angeboten. Außerdem ist es in homöopathischen Kombinationspräparaten enthalten, die für unterschiedliche Krankheiten eingesetzt werden. Homöopathische Arzneimittel können bedenkenlos auch von Schwangeren und stillenden Frauen eingenommen werden.

Wenn Sie Cimicifuga selbstständig anwenden wollen, eignen sich dafür niedrige Potenzen. Diese können Sie in den Potenzen D3 bis D6 bei Bedarf stündlich wiederholen. Eine Dosis besteht aus drei Globuli, drei Tropfen oder einer Tablette, die Sie unter der Zunge zergehen lassen. Die Tages-Höchstmenge liegt bei zehn Einnahmen. Sie können Cimicifuga auch in der Potenz D12 selbstständig einsetzen, Cimicifuga D12 können Sie bis zu sechs Mal am Tag einnehmen. Wann Sie die Behandlung beginnen, hängt vom Krankheitsbild ab. Beginnen Sie, sobald als möglich und wiederholen Sie die Einnahme so lange, bis die Beschwerden deutlich besser sind.

Höhere Potenzen wie Cimicifuga C30, C200 oder C1000 sind dagegen für die Behandlung von sehr starken und chronischen Beschwerden oder ausgeprägten psychischen Symptomen geeignet. Homöopathische Arzneimittel in solchen Potenzen sollte nur durch ausgebildete Therapeuten und Arzt verordnet werden. Schwangere und Frauen unter der Geburt werden im Normalfall von Hebammen mit dem passenden homöopathischen Arzneimittel versorgt.