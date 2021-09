Die Verdauungsorgane haben nicht nur die Aufgabe, den Körper mit lebenswichtigen Nährstoffen zu versorgen. Eine gesunde Darmflora ist essentiell für das Allgemeinbefinden und Immunsystem. Mit Homöopathika können die Leber entgiftet und Beschwerden im Magen-Darm-Trakt gelindert werden.

Kaffee, Sahnetorte, Schweinebraten: Sie gehören zu den säure-, zucker- und fettreichen Nahrungsmitteln, deren Genuss die Verdauungsorgane schon mal aus dem Gleichgewicht bringen kann. Eine überforderte Leber, Blähbauch, Sodbrennen, Durchfall oder Übelkeit sind dann oft die Folge. Ein magenstärkender Ingwertee kann manchmal helfen – oder man greift zu Homöopathika als nebenwirkungsarme Arzneimittel.

Magen-Darm-Beschwerden oder Leberprobleme ganz individuell behandeln

Homöopathische Mittel wie Nux vomica, China oder Sulfur kommen nicht nur bei vorübergehenden leichten Beschwerden zum Einsatz, sondern können auch bei schwerwiegenden Erkrankungen wie Morbus Crohn, dem Reizdarmsyndrom oder Stoffwechselstörungen eingesetzt werden. In solchen Fällen sollte jedoch immer ein*e homöopathisch geschulte*r Arzt*Ärztin oder Heilpraktiker*in konsultiert werden.

Wie bei allen Homöopathika gilt: Das passende Präparat ist dasjenige, das speziell auf Betroffene zugeschnitten ist. Im Gespräch werden nicht nur Symptome abgefragt, sondern auch der Lebensstil miteinbeziogen. Niedrigpotenzierte homöopathische Mittel wie D12 oder D6 kann man ohne ärztliches Rezept in der Apotheke kaufen. Sie sind somit zur Selbstmedikation geeignet.

Den Darm anregen bei Verstopfung

Die Klima- und Zeitumstellung im Urlaub, stressige Phasen oder ballaststoffarme Ernährung können eine Verstopfung (Obstipation) auslösen. Kennzeichnend ist, dass man seltener als jeden dritten Tag Stuhlgang hat. Normalerweise sollte es mindestens jeden dritten Tag, maximal dreimal pro Tag dazu kommen. Als Hausmittel gegen Verstopfung gelten Dörrpflaumen und der Saft aus diesen, Trockenfeigen, Obst, Leinsamen, Flohsamen, Chiasamen und nicht zuletzt viel Bewegung. Auch folgende homöopathische Wirkstoffe regen die Verdauung an und können die Verstopfung lösen:

Okoubaka

Nux vomica (Brechnuss)

Opium (Schlafmohn, bei Verstopfung ausgelöst durch Schmerzmittel)

Mandragora (gegen Verstopfung mit anschließendem Durchfall, Auslöser sind emotionaler Natur)

Durchfall behandeln mit homöopathischen Präparaten

Das Gegenteil von Verstopfung ist mindestens genauso unangenehm: Von Durchfall spricht man, wenn es öfter als dreimal täglich zur Darmentleerung kommt, die Konsistenz sehr weich bis flüssig ist. Cola und Salzstangen sind dann keine gute Idee: Der Zucker im Getränk kann Durchfall noch verstärken und die Salzkristalle auf dem Knabberzeug reichen nicht, um den Elektrolytspeicher des Körpers wieder aufzufüllen. Besser viel trinken, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen und auf Essen verzichten, bis der Körper die Nahrung wieder behalten kann.

Unterstützend können folgende homöopathische Wirkstoffe eingenommen werden:

Okoubaka (bei Brechdurchfall)

Podophyllum peltatum (bei Brechdurchfall)

Veratrum album (bei Brechdurchfall)

Acidum phosphoricum

Ferrum metallicum (bei Durchfall mit Übelkeit und Erbrechen)

Pulsatilla (bei wässrigem Durchfall)

Aethiops antimonialis (bei Durchfall durch anhaltende Darmentzündung)

Mercurius sublimatus corrosivus (bei Durchfall mit Schleim und Blut)

Sulfur

Achtung: Bei heftigen oder sogar blutigen Durchfällen und gleichzeitig starkem Krankheitsgefühl sofort in die hausärztliche Praxis!

Chinarindenbaum, gelber Enzian und Küchenschelle gegen den Blähbauch

Manchmal ist es der Krautsalat in der Kantine, der am Nachmittag für zu viel Luft im Bauch sorgt. Nicht nur blähende Lebensmittel wie Sauerkraut, Blumenkohl oder unreifes Obst können Blähungen auslösen, sondern auch Medikamente und Lebensmittelunverträglichkeiten. Stress begünstigt die Entstehung ebenfalls. Um den Bauch zu entblähen, können folgende Wirkstoffe aus der Natur versucht werden:

Lycopodium (Bärlapp)

Carbo vegetabilis

Gentiana lutea (Gelber Enzian)

Colocynthis

Magnesium chloratum

Nux vomica (Brechnuss)

China (Chinarindenbaum)

Pulsatilla

Asa foetida

Acidum phosphoricum

Homöopathie bei Völlegefühl

Oftmals ist das Drücken im Bauch schwer von seiner Schwester, der Blähung, zu unterscheiden. In beiden Fällen fühlt man sich unwohl und aufgedunsen, das Essen liegt schwer im Magen. Grund dafür sind oftmals zu fette oder süße Speisen, die für Magen und Darm nur schwer verdaulich sind. Diese homöopathischen Wirkstoffe können unseren Körper bei der Verdauung unterstützen:

Antimonium crudum

Anacardium (bei Völlegefühl ausgelöst durch Aufregung, Wut, Überarbeitung)

Ichthyolum

Bismutum subnitricum

Nux vomica (Brechnuss)

Ipecacuanha (Brechwurzel)

Magnesium phosphoricum

Carbo vegetabilis

Colocynthis (Koloquinte)

Magnesium chloratum

Nux vomica (Brechnuss)

Bismutum subnitricum

Sepia

Mercurius sublimatus corrosivus

China (Chinarindenbaum)

Hydrastis canadensis

Sodbrennen bekämpfen mit Wirkstoffen aus der Natur

Schmerzen hinter dem Brustbein, saures Aufstoßen und Völlegefühl: Diese Hauptsymptome sprechen für Sodbrennen, medizinisch Reflux. Dabei fließt Magensaft in die falsche Richtung, nämlich in die Speiseröhre. Einige Faktoren begünstigen die Entstehung, etwa Übergewicht, ungesunde Ernährung, Alkohol und Stress.

Abies nigra

Absinthium

Belladonna: Wann helfen die bekannten Globuli? (Tollkirsche)

Robinia pseudacacia

Bismutum subnitricum

Hepar sulfuris

Magnesium carbonicum

Antimonium crudum

Pulsatilla (Küchenschelle)

Mariendistel und Löwenzahn für eine gesunde Leber

Zu viel Alkohol oder Medikamente können beispielsweise dazu führen, dass die Leber zu wenig Gallenflüssigkeit produziert und so die Fettverdauung gestört wird und Stoffwechselabfälle nicht aus dem Körper geschleust werden. Schmerzen und Druck im Oberbauch, Völlegefühl und Aufstoßen sind Anzeichen dafür. Folgende homöopathische Präparate finden Anwendung bei Störungen des Leber-Galle-Systems, weil sie die Verdauungs- und Entgiftungsfunktionen stärken:

Lycopodium clavatum

Quassia amara

Taraxacum (Löwenzahn)

Carduus marianus (Mariendistel)

Komplementärmedizin bei entzündlichen Darmerkrankungen?

Um chronisch-entzündliche Darmkrankheiten wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa zu diagnostizieren und therapieren, bedarf es in jedem Fall einer ärztlichen Abklärung. Gegen die Symptome wie Durchfall und Bauchkrämpfe können in ärztlicher Absprache eventuell antientzündliche Wirkstoffe in Homöopathika die Therapie unterstützen:

Abies nigra

Hepar sulfuris

China (Chinarindenbaum)

Aethiops antimonialis

Okoubaka (westafrikanischer Urwaldbaum)

Acidum arsenicosum

Hydrargyrum bichloratum

Chamomilla: So wirkt Kamille in homöopathischen Arzneien (Echte Kamille)

Juniperus communis (Gemeiner Wacholder)

Pulsatilla (Küchenschelle)

Sonderfall Reizdarmsyndrom

Patienten mit Reizdarmsyndrom können unter der gesamten Bandbreite der Verdauungsprobleme leiden. Oftmals ist ein Symptom besonders ausgeprägt, wie Durchfall, Verstopfung oder Bauchweh. Da keine körperliche Ursache gefunden werden kann, ist der Weg zur Diagnose und passenden Therapie häufig langwierig und schwierig. Je nach Beschwerdebild können oben aufgeführte Substanzen heilende Wirkung entfalten.