Hypercholesterinämie: Ist zu viel Cholesterin im Körper, wird dies als Hypercholesterinämie bezeichnet. Der Körper versucht, das überschüssige Cholesterin über die Leber abzubauen und lagert den Rest in den Gefäßwänden der Arterien ein – die Entstehung einer Arteriosklerose wird begünstigt. Im ungünstigsten Fall sammelt sich das Cholesterin in den Herzkranzgefäßen an. Entscheidend ist das Verhältnis von LDL- zu HDL-Cholesterin: Es sollte je nach Vorschädigung und Gesundheitszustand bei 2,5 bis 3,5 liegen.