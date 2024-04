Im Rahmen einer Langzeitstudie aus Italien wurden in den Jahren 1998–2014 325 Kinder mit einer atopischen Erkrankung beobachtet. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Verbesserung der relevanten Krankheitssymptome in 75,8 Prozent der Fälle. Kinder mit Neurodermitis und Heuschnupfen zeigten dabei bessere Resultate als Kinder mit Asthma. In einer Langzeitanalyse von 107 Patienten waren nach fünf bis zehn Jahren bei 70,1 Prozent der Kinder alle Symptome verschwunden. Hier waren es insbesondere die Kinder mit Neurodermitis, die mit einer Heilungsrate von 84,2 Prozent am stärksten von der homöopathischen Therapie profitierten. 40 Prozent der Kinder, die in der Eingangsuntersuchung zwei oder drei atopische Erkrankungen hatten, waren am Ende der Kontrollzeit komplett beschwerdefrei.