Eis: Kühlen Sie das schmerzende Gelenk. Am besten eignet sich dazu eine Kühlkompresse. Doch auch Eiswürfel (in ein Tuch gewickelt) oder ein gekühltes Getränk leisten im Notfall gute Hilfe. Durch die Kälte verengen sich die Blutgefäße, Blutungen und Schwellungen werden reduziert.