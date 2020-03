Mit einer Übertragung von Stammzellen aus dem Knochenmark können Leukämie und andere Krankheiten der Blutbildung geheilt werden. Entscheidend für den Erfolg der Therapie ist ein möglichst passender Spender. Lesen Sie hier alles über Ablauf und Risiken des Verfahrens.

Unter einer Transplantation versteht man in der Medizin die Verpflanzung von Gewebe von einem Spender auf einen Empfänger. Bei der Stammzelltransplantation werden in aller Regel blutbildende Stammzellen übertragen. Das wird dann nötig, wenn die Blutbildung – meist aufgrund einer Leukämie-Erkrankung – gestört ist. Weil vor der Stammzelltransplantation zunächst das komplette Knochenmark des Empfängers zerstört wird, ist diese Behandlung für ihn sehr risikobehaftet und kommt meist erst dann infrage, wenn andere Therapien nicht wirken.

Was sind Stammzellen?

Stammzellen sind Körperzellen, aus denen ganz verschiedene Gewebe oder Zellen entstehen können. Die blutbildenden Stammzellen werden auch hämatopoetische Stammzellen genannt. Aus ihnen entwickeln sich im Knochenmark die roten und weißen Blutkörperchen (Erythrozyten und Leukozyten) sowie die Blutplättchen (Thrombozyten). Somit sind sie eine Reserve des Körpers, aus der fehlende Blutzellen immer wieder neu gebildet werden.

Hämatopoetische Stammzellen finden sich vorwiegend im Knochenmark des Beckenkamms, des Brustbeins und in den großen Röhrenknochen, nur wenige Stammzellen kreisen mit dem Blutstrom durch den Körper. Aus diesem Grund werden sie meist aus dem Knochenmarkt gewonnen – weshalb eine Stammzelltransplantation oft auch Knochenmarkspende oder Knochenmarktransplantation genannt wird. Werden die Stammzellen aus dem Blut gewonnen, spricht man von einer peripheren Blutstammzelltransplantation.

Einsatzgebiete und Formen der Stammzelltransplantation

Am häufigsten kommt die Stammzelltransplantation bei der Behandlung der verschiedenen Formen von Leukämie zum Einsatz. Bei dieser Krebserkrankung ist die Blutbildung gestört, was zu einem Mangel aller Arten gesunder Blutzellen führt. Normalweise werden Leukämien und verwandte Erkrankungen mit Chemotherapie oder Bestrahlung behandelt – erst wenn diese Therapien erfolglos sind, wird die Stammzelltransplantation angewendet. Das ist zum Beispiel der Fall bei:

Akute myeloische Leukämie (AML)

Akute lymphatische Leukämie (ALL)

Myelodysplastisches Syndrom (MDS)

Non-Hodgkin-Lymphom

Myelom/Plasmozytom

Chronisch lymphatische Leukämie (CLL)

Chronisch myeloische Leukämie (CML)

Morbus Hodgkin

Wann autologe und wann allogene Stammzelltransplantation?

Blutstammzellen können entweder von einem geeigneten Spender (allogen) oder vom Patienten selbst (autolog) stammen.

Bei der autologen Stammzelltransplantation werden dem Patienten – meist vor einer Bestrahlung oder Chemotherapie – die eigenen Stammzellen entnommen und nach erfolgter Behandlung wieder übertragen. Damit wird sichergestellt, dass die Blutbildung auch nach Chemotherapie oder Bestrahlung wieder funktioniert, da beide Behandlungen das Knochenmark schädigen. Die autologe Stammzelltransplantation kommt bei der Behandlung der akuten und chronischen Leukämien nur selten zum Einsatz, sondern wird vor allem bei der Behandlung des multiplen Myeloms und der Lymphome eingesetzt.

Für die allogene Stammzelltransplantation werden die Stammzellen im Knochenmark des Erkrankten zunächst möglichst vollständig entfernt und anschließend durch Stammzellen eines gesunden Spenders ersetzt. Damit diese nicht abgestoßen werden, müssen bestimmte Gewebemerkmale des Spenders (sogenannte HLA-Merkmale) möglichst vollständig mit denen des Empfängers übereinstimmen. Bei Blutsverwandten ist die Wahrscheinlichkeit einer Übereinstimmung deutlich größer als bei Fremden, weshalb die Suche nach einem passenden Spender zunächst innerhalb der Familie beginnt. Findet sich dort kein passender Spender, wird die Suche auf Datenbanken ausgeweitet, in denen potenzielle Knochenmarkspender registriert sind Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass die HLA-Merkmale zweier fremder Menschen zu 100 Prozent übereinstimmen, von 1 zu 20.000 bis 1 zu mehreren Millionen reicht, führt dieser Weg dank der mittlerweile großen Zahl potenzieller Spender heute in über 80 Prozent der Fälle zum Erfolg.

Ablauf einer Stammzelltransplantation

Eine Stammzelltransplantation ist handwerklich ein einfacher Prozess. Ist ein passender Stammzellspender (Knochenmarkspender) für einen Patienten gefunden, wird diesem zunächst eine gewisse Menge an Zellen entnommen. Das erfolgt heute auf zwei Wegen: Entweder wird dem Spender während einer kurzen Narkose Knochenmark entnommen – zumeist aus dem Hüftknochen – oder er erhält ein spezielles Medikament, das zur Vermehrung von Stammzellen und deren Übertritt ins Blut führt. Für den Spender ist die Entnahme nur mit wenigen, harmlosen Nebenwirkungen verbunden.

Konditionierung zerstört krankes Knochenmark

Bevor die gesunden Spenderstammzellen übertragen werden können, muss das gesamte blutbildende System des Patienten zerstört werden. Diesen Prozess nennt man Konditionierung. Sie findet etwa sieben bis zehn Tage vor der eigentlichen Stammzellübertragung statt. Der Patient ist dann bereits stationär in der Transplantationsstation der Klinik aufgenommen.

Das Knochenmark oder genauer die blutbildenden Zellen können auf zwei Wegen zerstört werden: durch eine sehr starke Chemotherapie mit Medikamenten, die besonders das Knochenmark schädigen, oder mittels einer hochdosierten Bestrahlung des gesamten Körpers. Bei der Behandlung werden auch die krankhaften, entarteten Stammzellen zerstört.

Zum Zeitpunkt der eigentlichen Stammzellübertragung kann der Patient keine neuen Blutzellen mehr bilden und verfügt nur noch über ein äußerst geschwächtes Immunsystem. Außerdem werden keine Blutplättchen mehr gebildet und es besteht erhöhte Blutungsgefahr.

Die noch recht neue intensitätsverminderte Konditionierung (RIC) ist nicht so aggressiv. Sie zielt vorrangig auf die Ausschaltung des Immunsystems, um das Risiko einer Abstoßung der Spenderstammzellen zu minimieren. Nach der Transplantation sollen diese dann die Bekämpfung der entarteten Zellen übernehmen. Diese Art der Konditionierung eignet sich, weil sie nicht so belastend für den Körper ist, für ältere Patienten besser.

Die Übertragung der Stammzellen

Über eine Infusion werden dem Patienten zeitnah die Stammzellen des Spenders in die eigene Blutbahn übertragen. Diese Spenderstammzellen siedeln sich im Markraum der Knochen an, vermehren sich und bauen nach und nach ein neues Blutbildungssystem auf.

In dieser Phase sind Infektionen mit Viren, Bakterien oder Pilzen lebensbedrohlich. Die Patienten werden deshalb in speziell abgeschirmten Räumen behandelt und durch Medikamente so gut wie möglich vor Ansteckungen geschützt.

Erst nach etwa zwei Wochen haben sich die übertragenen Stammzellen im Knochenmark angesiedelt und beginnen mit der Produktion von weißen Blutkörperchen (Leukozyten) und dem Aufbau des neuen Immunsystems. Dieser Vorgang dauert einige Monate, im Idealfall ist der Patient danach geheilt.

Wirksamkeit der Stammzelltransplantation

Trotz der Konditionierung im Vorfeld der Stammzelltransplantation werden nicht bei allen Patienten sämtliche entartete Zellen zerstört. Langfristig kann es deshalb in einigen Fällen zu einem Wiederauftreten der Krankheit kommen. Medikamentös lässt sich die Erkrankung meist auch dann noch behandeln und unter Umständen zum Stillstand bringen.

Komplikationen und Nebenwirkungen der Stammzelltransplantation

Neben der Abstoßung der neuen Zellen ist besonders die Zeit zwischen Abtötung des alten und Funktionieren des neuen Abwehrsystems gefährlich. Die Patienten befinden sich deshalb in speziell abgeschirmten Räumen der Transplantationsklinik. Außerdem werden sie mit starken Medikamenten vor Infektionen geschützt. Nach etwa vier Wochen können die meisten Patienten die Klinik verlassen.

Bis zur vollständigen Erholung der Blutbildung und des Abwehrsystems vergehen allerdings bis zu zwei Jahre. Um zu verhindern, dass das neue Immunsystem den Körper des Transplantierten attackiert, sind die Patienten darauf angewiesen, lebenslang Medikamente einzunehmen, die dämpfend auf die Immunabwehr wirken. Diese Medikamente können ihrerseits zu Schäden im Organismus und Nebenwirkungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen nach der Transplantation

In der ersten Zeit nach der Stammzelltransplantation müssen recht strenge Vorsichtsregeln beachtet werden. Das betrifft etwa den Umgang mit Nahrungsmitteln, bei dem strikt auf Hygiene geachtet werden muss. Zudem sollten Pflanzen und Erde aus dem Lebensbereich verbannt und Menschenansammlungen zunächst gemieden werden.

Hintergrund dieser Maßnahmen ist, dass das neue Abwehrsystem – ähnlich wie das eines Neugeborenen – erst lernen muss, sich mit Keimen aus der Umwelt auseinanderzusetzen. Etwa nach zwei Jahren ist dieser Lernprozess abgeschlossen, und die Patienten können in jeder Hinsicht wieder ein ganz normales Leben führen.

Graft-versus-Host-Reaktion als schwerwiegende Komplikation

Nach der Transplantation können sich – insbesondere bei mangelnder Übereinstimmung zwischen Spender und Empfänger – die transplantierten Zellen gegen die Zellen des Empfängers richten (GvH- oder Transplantat-gegen-Empfänger-Reaktion). Es lässt sich die akute von der chronischen GvH-Reaktion unterscheiden.

Die akute GvH-Reaktion setzt noch während des Klinikaufenthalts ein. In leichterer Form kann sie mit Medikamenten behandelt werden, die das Abwehrsystem dämpfen (Immunsuppressiva). Damit steigt jedoch zugleich die Infektionsgefahr.

Außerdem ist es durchaus erwünscht, dass sich das neue Abwehrsystem gegen eventuell noch im Körper verbliebene Leukämiezellen richtet und diese endgültig beseitigt. Akute GvH-Reaktionen klingen oft innerhalb von etwa drei Monaten ab.

Bei einer chronischen GvH-Reaktion reagiert das neue Abwehrsystem verzögert auf den Körper des Empfängers, bekämpft diesen dann aber anhaltend. Auch in diesem Fall werden Immunsuppressiva eingesetzt, um die Abwehrreaktion unter Kontrolle zu bringen.

Krankheitsrückfall

In einigen Fällen kommt es vor, dass entartete, kranke Zellen die Konditionierung im Vorfeld der Stammzellübertragung überleben. Eine Leukämie kann also auch nach einer erfolgreichen Stammzelltransplantation erneut auftreten. Neben Behandlungsversuchen mit Medikamenten ist es möglich, die Stammzelltransplantation – inklusive erneuter Konditionierung – zu wiederholen.

autolog: Allerdings besteht hier die Gefahr, dass mit der Rückgabe des Marks auch wieder kranke Zellen in den Körper gelangen, die die Chemotherapie überlebt haben. Die Krankheit kann dann erneut zum Ausbruch kommen.

Fehlendes Anwachsen der Stammzellen

Eine weitere mögliche Komplikation einer Stammzelltransplantation ist, dass die übertragenen Zellen sich nicht beim ersten Versuch im Knochenmark ansiedeln und mit dem Aufbau eines neuen blutbildenden Systems beginnen. Auch in diesem Fall besteht die Möglichkeit, die Transplantation zu wiederholen.

Folgen der Konditionierung für die Fruchtbarkeit

Die Konditionierung hat für Frauen und Männer unterschiedliche Folgen. Bei Frauen führt sie zum Absterben der Eizellen in den Eierstöcken. Nach der Chemotherapie oder Bestrahlung können sie deshalb keine Kinder mehr bekommen. Gleichzeitig wird die Produktion der weiblichen Sexualhormone (Östrogen, Progesteron) eingestellt.

Der normale Monatszyklus bleibt aus, es können sich typische Wechseljahresbeschwerden einstellen. Jüngere Frauen müssen nach der Konditionierung mit einer Hormonersatztherapie beginnen, um das fehlende Östrogen zu ersetzen.

Auch bei Männern führt die Transplantation zu Unfruchtbarkeit, denn durch die Konditionierung werden die Keimzellen abgetötet, die im Hoden Spermien produzieren. Der Hormonhaushalt ist hingegen nicht oder nur leicht betroffen, denn die im Hoden befindlichen testosteronproduzierenden Zellen überstehen eine Chemotherapie oder Bestrahlung weitgehend unbeschadet.

Kinderwunsch trotz Stammzelltransplantation

Da die Transplantation beziehungsweise die vorher nötige Konditionierung sowohl bei Frauen als Männern zur Unfruchtbarkeit führt, muss ein späterer Kinderwunsch im Voraus berücksichtigt werden: Männer können vor dem Beginn von Chemo- oder Bestrahlungstherapie eine Samenspende einfrieren, Frauen Eizellen auf Eis legen lassen. Dieser Vorgang wird als Kryokonservierung bezeichnet.

Im Falle eines späteren Kinderwunsches kann die Probe wieder aufgetaut werden. Mittels moderner reproduktionsmedizinischer Methoden ist dann die Befruchtung einer Eizelle und damit die Zeugung eines Kindes möglich. Nachteile sind eine unter Umständen lange Vorbereitungszeit für Entnahme und Einfrieren sowie finanzielle Fragen.