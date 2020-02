Stammzellen aus Nabelschnurblut einlagern

Nabelschnurblut ist einfach zu gewinnen und die darin enthaltenen Stammzellen können schon heute viele Leben retten. Private Nabelschnurblutbanken bieten das Einlagern von Nabelschnurblut gegen eine Gebühr an. Was spricht für oder gegen die Entnahme von Nabelschnurblut und wie funktioniert die Einlagerung?

Insbesondere Menschen, die an Blutkrebs (Leukämie) oder anderen Erkrankungen des blutbildenden Systems erkrankt sind, können erfolgreich mit Stammzellen behandelt werden. Welche Vorteile sprechen noch für das Einlagern von Nabelschnurblut und was sollten werdende Eltern bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen?

Artikelinhalte im Überblick:

Selbsttest Stammzellen: Was ist da im Nabelschnurblut? Stammzellen aus Nabelschnurblut – Was verbirgt sich dahinter?



Eltern wollen stets das Beste für ihr Kind, es soll gesund aufwachsen und leben. Für den Fall, dass doch einmal ein gesundheitliches Risiko besteht, soll es bestmöglich versorgt sein. Viele Paare überlegen daher, das Nabelschnurblut ihres Kindes einlagern zu lassen, damit es später einmal von neuen Therapiemöglichkeiten profitieren kann. Doch welche Möglichkeiten bietet die Stammzellenforschung überhaupt aus heutiger Sicht? Was sind eigentlich Stammzellen und wie lässt sich Nabelschnurblut zur späteren Stammzellgewinnung aufbewahren?



Testen Sie Ihr Wissen auf diesem Gebiet und nehmen Sie teil an unserem Wissentest. Dieser hilft Ihnen auch, Ihr Wissen zum Thema Stammzellen zu aktualisieren.



Beachten Sie bitte, dass bei einigen Fragen auch mehrere Antworten richtig sind und kreuzen Sie in diesen Fällen alle zutreffenden Antworten an.

Was ist Nabelschnurblut?

Nabelschnurblut ist kindliches Blut, das sich nach Geburt und Abnabelung noch in der Nabelschnur und dem Mutterkuchen (Plazenta) befindet. Beim Ungeborenen erfolgt die Blutbildung in der Leber und der Milz des Kindes. Im letzten Schwangerschaftsdrittel wandern die Zellen der Blutbildung von dort über den Blutkreislauf in das Knochenmark. Zum Zeitpunkt der Geburt befinden sich deshalb noch außergewöhnlich viele Stammzellen im kindlichen Blut und damit auch im Blut von Nabelschnur und Plazenta.

Stammzellen aus Nabelschnurblut einlagern

Nabelschnurblut kann entweder in einer von derzeit fünf öffentlichen Nabelschnurblutbanken oder in einer von drei privaten Nabelschnurblutbanken eingelagert werden.

In einer öffentlichen Blutbank werden Nabelblutspenden eingelagert, die dann für Betroffene weltweit zur Verfügung stehen. Die Nabelschnurblutbank meldet alle – für die Suche nach einem Empfänger nötigen Daten der Spende – an das ZKRD (Zentrales Knochenmarkspender-Register Deutschland). Dieses sucht auf Anfrage für deutsche und ausländische Erkrankte dann in diesem Datenbestand nach geeigneten Präparaten. Die Einlagerung in einer gemeinnützigen Nabelschnurblutbank ist kostenfrei.

In einer privaten Nabelschnurblutbank wird Nabelschnurblut gegen eine Gebühr eingelagert und dieses steht primär nur dem Spender selbst oder seinen Blutsverwandten zur Verfügung. So könnte im Rahmen einer Therapie auf die eigenen Nabelschnurzellen oder die eines nahen Verwandten zurückgegriffen werden.

Private Nabelschnurblutbanken haben deutlich größere Kapazitäten als öffentliche und lagern auch Nabelschnurblut in kleineren Mengen als 60 Milliliter ein. Die Kosten müssen die Eltern selbst tragen. Je nach Blutbank beginnen die Kosten für eine zwanzigjährige Einlagerung bei etwa 2.000 Euro. Soll das Blut länger eingelagert werden, steigen die Kosten. Manche Nabelschnurblutbanken bieten Einlagerungszeiten von 50 Jahren an. Diese Zeit können die Stammzellen überdauern, ohne ihre heilenden Fähigkeiten zu verlieren.

Es gibt auch Angebote, die öffentliche Stammzellbanken mit privaten Anbietern kombinieren. Die Daten werden im öffentlichen Spenderregister eingetragen, aber in privaten Blutbank eingelagert. Die Eltern entscheiden bei einer Anfrage, ob sie die Zellen für einen fremden Empfänger freigeben wollen. In diesem Fall würden die Einlagerungsgebühren zurückerstattet.

Nabelschnurblut einlagern: Pro und Contra

Es ist eine schwierige Entscheidung, ob sich werdende Eltern für oder gegen eine Nabelschnurblutspende entscheiden und ob sie die Spende in einer öffentlichen oder einer privaten Nabelschnurblutbank einlagern lassen. Die meisten Ärzte befürworten die Nabelschnurblutspende und die Einlagerung in öffentliche Blutbanken.

Es besteht kein Zweifel daran, dass durch Stammzellen aus Nabelschnurblut viele Leben gerettet werden können. Weltweit wurden bereits 37.000 Erkrankte mit Nabelschnurblut behandelt, meist bei Blutkrebs und Erbkrankheiten.

Trotzdem werden bei mehr als 97 Prozent aller Geburten in Deutschland die Plazenta und Nabelschnurblut ungenutzt entsorgt. Trotz langsam steigender Spenderzahlen findet nach Angaben der DKMS (Deutsche Knochenmark Spender) jeder zehnte Betroffene in Deutschland keinen geeigneten Spender. Durch eine größere Bereitschaft zu Nabelschnurblutspenden könnten viele Leben gerettet werden.

Private Blutbanken haben weltweit bereits über fünf Millionen Proben von Nabelschnurblut eingelagert, in den öffentlichen Banken lagern etwa 750.000 Spenden. Betrachtet man aber die Behandlungszahlen, findet man umgekehrte Verhältnisse. Die transplantierten Stammzellen kommen fast immer aus öffentlichen Nabelschnurbanken. Dies hängt damit zusammen, dass es im Augenblick kaum Anwendungen für Eigenspenden gibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind das eigene Nabelschnurblut benötigt, schätzen Experten derzeit auf unter 0,1 Prozent. Die private Vorsorge mit Nabelschnurblut könnte sich aber für die Zukunft als sinnvoll erweisen.

Anders sieht es mit gerichteten Spenden aus. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent kann Nabelschnurblut für Geschwister angewendet werden.

Hat die Gewinnung von Nabelschnurblut einen Nachteil?

Durch das frühe Abnabeln kann man die Nabelschnur nicht in Ruhe auspulsieren lassen, sodass die Blutzufuhr von der Plazenta zum Kind frühzeitig unterbrochen wird. Das Abnabeln, bevor das Pulsieren von alleine stoppt und die Nabelschnurgefäße kollabieren (in sich zusammenfallen), würde das Blutvolumen des Neugeborenen um bis zu 30 Prozent erhöhen. Dieses Vorgehen ist allerdings in vielen Geburtskliniken sowieso nicht üblich und das Blutvolumen des Neugeborenen normalisiert sich innerhalb eines halben Jahres, ohne dass es bei dem Kind zu negativen Auswirkungen kommt.

Was sind die Vorteile von Nabelschnurblut?

Nabelschnurblut ist besonders wertvoll, da es reich an Stamm- und Vorläuferzellen ist. Diese sind in der Lage, sich in unterschiedlichste Zellen des Körpers zu entwickeln und können später eventuell als Gewebeersatz genutzt werden.

Besonders Blutstammzellen können schwer kranken Patienten transplantiert werden und lebensbedrohliche Erkrankungen des blutbildenden Systems bekämpfen. Da sie direkt zur Verwendung bereitliegen, müssen Empfänger nicht warten, bis ein geeigneter Spender gefunden, auf die Prozedur vorbereitet und die Knochenmarkspende durchgeführt wurde. Diese Zeitersparnis kann lebensrettend sein.

Ein großer Vorteil bei der Transplantation von Stammzellen aus Nabelschnurblut ist das geringere Infektionsrisiko, da Neugeborene in den meisten Fällen frei von Infektionen sind. Die Stammzellen sind sehr jung, Schäden am Erbgut bleiben daher auf ein Minimum reduziert und es besteht eine größere immunologische Toleranz dieser Zellen. Dadurch kann bei einer Transplantation die Heftigkeit einer möglichen Abstoßungsreaktion geringer sein als bei der Transplantation von Stammzellen, die nicht von einem Neugeborenen stammen. Nabelschnurblut-Stammzellen können deshalb bei einer geringeren Übereinstimmung zwischen Spender und Empfänger transplantiert werden.

Die Gewinnung von Nabelschnurblut

Die Entnahme von Nabelschnurblut wird nur von Hebammen oder Ärzten durchgeführt und bedarf der schriftlichen Erlaubnis der Eltern.

Unmittelbar nach der Geburt wird das Kind abgenabelt, also die Nabelschnur durchtrennt. Die Nabelvene an der abgetrennten Plazenta wird nun punktiert und das Blut aus Nabelschnur und Mutterkuchen fließt in einen Sammelbeutel. Der Ablauf von Geburt und Nachgeburtsperiode werden dadurch nicht verändert und es ist auch möglich, dass der frischgebackene Vater die Nabelschnur durchtrennt.

Anschließend wird das Nabelschnurblut in einem verschlossene Beutelsystem zu einer Nabelschnurblutbank transportiert, wo es vor der Einlagerung zentrifugiert wird. Das gewonnene Zellkonzentrat wird anschließend mit einer Konservierungslösung tiefgefroren und dann in Flüssigstickstoff bei mindestens -135 °C eingelagert.

Die Einlagerung erfolgt nur, wenn mindestens 60 Milliliter, besser 80 Milliliter, Nabelschnurblut gewonnen werden konnten. Kleinere Mengen werden nur von privaten Nabelschnurbanken eingelagert, in öffentlichen Nabelschnurblutbanken werden nicht ausreichende Mengen verworfen. Findet das Abnabeln nicht schnell genug nach der Geburt statt, sind die gewonnenen Mengen sehr häufig nicht groß genug.

Einsatzmöglichkeiten von Stammzellen aus Nabelschnurblut

Im Moment behandelbare Erkrankungen

Stammzellen aus Nabelschnurblut konnten bisher bei über 80 Erkrankungen erfolgreich eingesetzt werden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Krankheiten, bei denen die eigenen Stammzellen nicht richtig funktionieren oder von Krebszellen verdrängt werden. Hierzu zählen hauptsächlich Blutkrebs bei Erwachsenen sowie Leukämie bei Kindern. Nabelschnurblut hat heute das Knochenmark als wichtigste Quelle für Stammzellen bei der Therapie von Leukämie bei Kindern überholt.

Um Erwachsene mit Nabelschnurblut zu behandeln, werden allerdings größere Mengen an Stammzellen gebraucht, die meist die Verwendung mehrerer Nabelschnurblutspenden voraussetzen. Neue Methoden, mit denen die Nabelschnurzellen um ein Vielfaches vermehrt werden, sind Ziel intensiver Forschung.

Andere Erkrankungen, die mit Stammzellen aus Nabelschnurblut behandelt werden, sind Erbkrankheiten, darunter vor allem Stoffwechselstörungen und Immunschwächen.

Welche Krankheiten sollen in Zukunft damit behandelt werden?

Die Entwicklung neuer Therapien mit Nabelschnurblut schreitet rasch voran.

Die Erfolge bei der Behandlung von Kindern, die seit der Geburt an Hirnschädigungen leiden (Zerebralparese), weckt große Hoffnungen für die Zukunft. Ebenso wie Stammzell-Therapien bei Typ-1-Diabetes, Autismus, Herzfehlern, Haarausfall, Alzheimer, Schlaganfall, Grünem Star und Lungenschwäche, an deren Entwicklung geforscht wird. Bisher sind die Ergebnisse dieser Forschungen aber noch nicht so weit, dass ein Einsatz bald bevorsteht.

In welchen Fällen ist Nabelschnurblut ungeeignet?

Ärzte gehen nach dem derzeitigen Forschungsstand davon aus, dass es keine Anwendungsmöglichkeiten für die eigenen Nabelschnur-Stammzellen gibt. Bei fast allen Therapien gegen Blutkrebs und Erbkrankheiten werden im Moment Stammzellen von fremden oder erwachsenen Spendern eingesetzt. Eigenes Nabelschnurblut kommt nur in seltenen Ausnahmefällen zum Einsatz. Hier ruhen die Hoffnungen auf zukünftigen Forschungsergebnissen.

Der Grund dafür ist, dass sich Vorläufer der Krebszellen oft schon vor der Geburt gebildet haben und auch in die Nabelschnur und den Mutterkuchen gewandert sind. Bei einer Transplantation würden sie wieder zurück in den Körper gebracht und könnten dazu führen, dass der Krebs erneut ausbricht. Auch bei Erbkrankheiten ist das eigene Nabelschnurblut ungeeignet, da die Zellen den gleichen Gendefekt tragen. Zur Behandlung müssen Stammzellen eines fremden Spenders genutzt werden.

Die Nabelschnurblutspende

Im Idealfall wird der werdenden Mutter am Tag der Entbindung 20 Milliliter Blut entnommen, um die individuellen Oberflächenmerkmale der Blutzellen zu typisieren und das Blut auf eventuell bestehende Infektionskrankheiten zu untersuchen.

Nun müssen sich die Eltern entscheiden, ob sie das Nabelschnurblut einer öffentlichen Nabelschnurblutbank spenden, es in einer privaten Blutbank einlagern wollen oder ob sie eine sogenannte gerichtete Spende wünschen, bei der die gewonnenen Stammzellen ausschließlich für ein erkranktes Geschwisterkind oder einen anderen Verwandten ersten Grades verwendet werden dürfen.

Es gibt einige Ausschlussgründe für eine Nabelschnurblutspende. Folgende Schwangere sind von der Möglichkeit einer Nabelschnurblutspende ausgeschlossen:

Alter der Mutter unter 18 Jahren

Komplikationen in der Spätschwangerschaft

bestimmte Erkrankungen der Mutter sowie des biologischen Vaters

genetische Erkrankungen in der Familie

erworbene schwere Infektionskrankheiten

Suchterkrankung der Mutter

Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe nach den Richtlinien der Bundesärztekammer