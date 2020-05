Euphrasia ist ein wichtiges homöopathisches Arzneimittel, wenn die Schleimhäute der Augen erkrankt sind. Klassische Einsatzgebiete von Euphrasia sind deshalb Bindehautentzündungen, aber auch Heuschnupfen sowie fließender Erkältungsschnupfen mit Husten und gereizten, geröteten und geschwollenen Augen.

Euphrasia officinalis, vielen besser bekannt als Augentrost, ist ein Sommerwurzgewächs, das auf Wiesen wächst und schon seit Jahrhunderten in der Volksmedizin erfolgreich bei Augenleiden eingesetzt wird. Auch in der Homöopathie gilt Euphrasia als wichtiges Augenmittel zur unterstützenden Behandlung von Augenerkrankungen, die durch eine Viren- oder Bakterieninfektion, eine Allergie oder auch eine Verletzung ausgelöst werden. Darüber hinaus wird Euphrasia aber auch bei Beschwerden der oberen Luftwege, wie Erkältungsschnupfen oder auch Husten, eingesetzt.

Euphrasia – Homöopathie gegen juckende, brennende und entzündete Augen

Ist das Immunsystem geschwächt, können Viren und Bakterien, die über die Hände in die Augen gelangen, dort eine Augenbindehautentzündung mit Rötungen, Schwellungen, quälendem Juckreiz und eitrigem Sekret verursachen. Augenbeschwerden mit geschwollenen, brennenden und tränenden Augen können aber auch durch allergische Reaktionen, wie etwa Heuschnupfen, sowie durch Verletzungen oder nach Augenoperationen auftreten.

Grundsätzlich sollte bei Augenbeschwerden immer erst ein Arzt konsultiert werden, um die Beschwerden medizinisch abklären zu lassen. Zur unterstützenden Behandlung und zum schnelleren Abklingen der Symptome kann zusätzlich auch die nebenwirkungsarme Unterstützung durch homöopathische Arzneimittel erfolgen. Gerade bei der Behandlung von Augenbeschwerden hat sich die Anwendung von Euphrasia besonders bewährt.

Euphrasia D6 und D12: Typische Potenzen und ihre Dosierung

Für die Selbstbehandlung mit Euphrasia werden in erster Linie niedrig dosierte Potenzen von Euphrasia D6 und D12 empfohlen. Zur inneren Anwendung steht das homöopathische Arzneimittel Euphrasia dazu in Form von Globuli, homöopathischen Tabletten sowie Tropfen zur Verfügung. So dosieren Sie richtig:

Erwachsene nehmen hiervon dreimal täglich entweder fünf Globuli beziehungsweise fünf Tropfen oder eine Tablette ein.

Kinder erhalten jeweils nur drei Globuli, drei Tropfen in Wasser gelöst oder eine halbe Tablette.

Für Kleinkinder und Säuglinge sind die winzigen, süß schmeckenden Globuli besonders geeignet. Hiervon nehmen Kleinkinder jeweils zwei Kügelchen.

Säuglinge bekommen je nur einen Globulus in die Backentasche geschoben.

Es können aber grundsätzlich auch entsprechend viele Tropfen der homöopathischen Lösung beziehungsweise Tablettenanteile in Wasser gelöst verabreicht werden. Mitunter ist auch die Gabe von höheren Potenzen, wie etwa Euphrasia C30 oder noch höher, sinnvoll. Bei der Gabe von Hochpotenzen sollte allerdings im Vorfeld immer ein erfahrener Homöopath um Rat gefragt werden. Bessern sich die Beschwerden, darf die Anzahl der Gaben auf zwei- beziehungsweise einmal täglich reduziert werden. Sobald die Symptome verschwunden sind, sollte die Behandlung eingestellt werden.

Euphrasia Augentropfen und Euphrasia Augensalbe

Die innere Anwendung von Euphrasia kann, vor allem wenn die Augenbeschwerden im Vordergrund stehen, durch die äußere Anwendung direkt am Auge intensiviert werden. Hierzu steht Euphrasia in der Apotheke auch in Form von Augentropfen sowie Augensalbe zur Verfügung. Für die Anwendung wird jeweils ein Tropfen beziehungsweise ein kleiner Salbenstrang ein- bis zweimal täglich direkt in den Bindehautsack gegeben

Leitsymptome für die Anwendung von Euphrasia

Folgende Leitsymptome, also Hauptbeschwerden, sprechen für eine Behandlung mit Euphrasia:

brennende und juckende Augen

Fremdkörpergefühl im Auge

Lichtempfindlichkeit der Augen

gerötete Lidränder

eitriges Augensekret und verklebte Augenlider

ständiges Blinzeln

heftige Niesanfälle

harter, heftiger Husten

Husten mit viel Schleimbildung

Fließschnupfen mit wässrigem Sekret und wunder Nase

Verbesserung der Symptome

im Freien und an der frischen Luft

beim Blinzeln

durch Tränenfluss

bei Windstille

Verschlechterung der Symptome

bei Wärme und in stickigen Räumen

bei grellem Licht und Sonnenlicht

bei windigem Wetter

Euphrasia: Ähnlich wirkende Mittel

Um herauszufinden, welches homöopathische Arzneimittel für die Therapie jeweils am besten passt, ist es sinnvoll, auch die Homöopathika zu kennen, die bei ähnlichen Symptomen zum Einsatz kommen. Bei Euphrasia sind das folgende homöopathische Arzneimittel:

Das homöopathische Arzneimittel aus der Küchenzwiebel ist dem Wirkbereich von Euphrasia sehr ähnlich und wird ebenfalls bei reichlich Nasensekret und Tränenfluss durch Augenentzündungen angewendet. Während bei Allium cepa die Tränen aber meist mild und das Nasensekret scharf ist, verhält es sich bei Euphrasia mit scharfem Tränenfluss und mildem Schnupfen genau andersherum.

Einsatzgebiet für den blauen Eisenhut sind akute Entzündungen, die sich in Fieber, Husten, Ohrenschmerzen sowie Augenentzündungen zeigen. Anders als bei Euphrasia sind die Augenbeschwerden bei Aconitum aber nicht allergisch bedingt, sondern vor allem die Folge von kaltem, windigem Wetter oder einem psychischen Schock.

Galphimia

Sind die Augenbeschwerden mit Tränenfluss vor allem die Folge einer allergischen Reaktion, kann auch Galphimia gegeben werden. Galphimia gilt als wichtiges homöopathisches Arzneimittel bei Heuschnupfen mit Beschwerden wie Augenbrennen und Tränenfluss, Fließschnupfen, Niesattacken und Atemnot. Liegt dagegen eine Bindehautentzündung oder Augenverletzung vor, ist Euphrasia das geeignetere Mittel.