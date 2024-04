Pickel am Rücken: Ursachen und Behandlung

Kurzübersicht: Häufige Fragen und Antworten

Was sind die Ursachen für Pickel am Rücken? Pickel am Rücken entstehen meist durch eine Kombination aus verstopften Talgdrüsen, übermäßiger Talgproduktion und Bakterien. Hormonelle Schwankungen, Druck oder Reibung durch Kleidung, Kosmetika sowie die Ernährung können das Hautbild beeinflussen.

Wie kann man Pickel am Rücken behandeln? Die Behandlung richtet sich generell nach dem Schweregrad. In leichten Fällen kann der Einsatz von lokal wirkenden (topischen) Produkten, die etwa Salicylsäure oder Benzoylperoxid enthalten ausreichend sein. Ausgeprägte Akne am Rücken sollte ärztlich behandelt werden und erfordert mitunter den Einsatz von oralen Antibiotika.

Können Hausmittel gegen Pickel am Rücken helfen? Manche Betroffene empfehlen Hausmittel wie Heilerde, Teebaumöl oder Zinksalbe. Diese können jedoch die Haut mitunter reizen oder austrocknen. Im Zweifel sollte vor der Anwendung ärztlicher Rat eingeholt werden.