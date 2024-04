Kurzübersicht: Häufige Fragen und Antworten

Schmerzen in der Brust, aber kein tastbarer Knoten? In diesen Fällen handelt es sich vermutlich um fibrozystische Veränderungen. Das sind gutartige Verhärtungen oder Schwellungen des Brustgewebes, die durch Hormonschwankungen während des Menstruationszyklus ausgelöst werden.

Kann ein Knoten in der Brust harmlos sein? Ja, viele Knoten in der Brust sind harmlos und können gutartige Veränderungen wie Zysten oder Fibroadenome sein.

Ist ein Knoten in der Brust hart oder weich? Ein Knoten in der Brust kann hart oder weich sein. Die Konsistenz allein ist kein sicherer Indikator für die Art des Knotens.

Wie fühlt sich ein gutartiger Knoten in der Brust an? Ein gutartiger Knoten in der Brust fühlt sich oft rund, glatt und verschiebbar an, kann aber je nach Art unterschiedliche Eigenschaften haben.