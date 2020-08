Ataxie: Ursachen und Behandlung der Bewegungsstörung

Eine Ataxie ist eine Störung in der Koordination von Bewegungsabläufen, die für gesunde Menschen selbstverständlich sind. Sie zeigt sich in überschießenden Bewegungen sowie bei Bewegungen, die Koordination benötigen. Was das bedeutet, welche Formen es gibt, welche Krankheiten mit einer Ataxie einhergehen und wie Ataxie behandelt wird.