Kurzübersicht: Häufige Fragen und Antworten

Was sagt der MCH Wert aus? Er gibt den durchschnittlichen Gehalt an Hämoglobin pro rotem Blutkörperchen (Erythrozyten) an. Damit kann die Sauerstofftransportkapazität der Erythrozyten bewertet werden. Zudem hilft er bei der Diagnose von Anämiearten und anderen Blutkrankheiten.

Welcher MCH Wert ist kritisch? Normalwerte liegen zwischen 28 und 33 Picogramm (pg) pro Zelle. Werte unter 28 pg weisen beispielsweise auf eine Eisenmangelanämie hin, Werte über 33 pg auf einen Vitamin-B12- oder Folsäuremangel.