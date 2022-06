Atopie: Vererbte Überempfindlichkeit des Immunsystems

Bei einer Reihe von allergischen Erkrankungen spielen die Gene eine entscheidende Rolle – gerade bei Heuschnupfen oder allergischem Asthma. In der Medizin ist in diesem Zusammenhang von Atopie die Rede. Was bedeutet der Begriff und lassen sich allergische Erkrankungen verhindern?