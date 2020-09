Die Spagyrik ist ein Naturheilverfahren, welches auf die Ideen der mittelalterlichen Alchemie und Lehren von Paracelsus (1493-1541) zurückgeht. Mit speziell aufbereiteten Arzneimitteln sollen bei spagyrischen Anwendungen die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert werden.

Anhänger der Spagyrik gehen davon aus, dass Lebewesen und Materie von Lebenskraft, „Äther“, beseelt sind. Diese Lebenskraft, die unter anderem auch in Pflanzen und Mineralien vorkommt, lässt sich laut Spagyrik therapeutisch nutzen. Spagyrische Medikamente sollen die „Essenz“ der verwendeten Ausgangsstoffe enthalten („Quintessenz“). Bei der Herstellung setzen Spagyriker meist Pflanzenextrakte ein, die sie in mehreren Schritten „veredeln“.

Wie funktioniert die Spagyrik?

Spagyriker nehmen an, dass jeder Stoff und jedes Lebewesen eine ihm eigene „Essenz“ enthält, die Lebenskraft. Diese vereint drei Prinzipien:

Sal: die „Materie“

Sulfur: das „Seelische“

Mercurius: das „Belebende“

Die drei Prinzipien stehen in einem dynamischen Gleichgewicht. Ist es gestört, sind Krankheiten die Folge. Nach Lehre der Spagyrik stellen spagyrisch hergestellte Medikamente das Gleichgewicht der Kräfte wieder her. Ziel ist, die Selbstheilungskräfte des Körpers anzuregen.

Wie wird die Spagyrik angewendet?

Die Spagyrik basiert auf der Idee, aus Stoffen und Pflanzen die sogenannte „Essenz“ zu gewinnen und als Medizin zu nutzen. Nach Lehre der Spagyrik lassen sich die „edlen“ Bestandteile der Ausgangsstoffe abtrennen und verarbeiten.

Die klassische Veredelung erfolgt in einem Labor. Ähnlich wie in der Homöopathie werden für spagyrische Mittel Pflanzenextrakte hergestellt - jedoch in einem aufwändigeren Verfahren: Die Extrakte werden vergärt, der Ansatz destilliert, aus dem Rückstand wird Asche gewonnen. Schließlich werden Asche und Destillat wieder gemischt und filtriert. Diese „Essenz“ ist die Grundlage für Tinkturen, Salben, Sprays oder Tabletten. Bei der Herstellung werden zudem die Mondphasen und andere zeitliche oder astronomische Besonderheiten berücksichtigt.

Wofür wird die Spagyrik eingesetzt?

Therapeuten empfehlen spagyrische Mittel zur Behandlung von verschiedensten Erkrankungen und als „Entgiftungskur“, die über Leber, Nieren und das Lymphsystem wirken soll. Eingesetzt werden spagyrische Arzneimittel als begleitende Therapie bei chronischen Erkrankungen der gelenke, der Verdauung, Atemwege oder bei Allergien. Sie ist jedoch keine alleinige Behandlungsoption bei schweren Erkrankungen und Notfällen.