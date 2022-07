Primäre Enuresis: Das Einnässen besteht ohne Unterbrechung von Geburt an.

Monosymptomatische/nicht-monosymptomatische Enuresis: Beides sind Formen der nicht-organischen Inkontinenz. Die monosymptomatische Enuresis (MEN) tritt ausschließlich in der Nacht auf (Enuresis nocturna), die nicht-monosymptomatische Enuresis (non-MEN) geht mit zusätzlichen Symptomen am Tag einher. Darüber hinaus gibt es auch eine Blasendysfunktion, die ausschließlich am Tag auftritt.