Beckenboden anspannen und loslassen: Diese einfache und unkomplizierte Beckenbodenübung lässt sich unauffällig durchführen lässt. Die Beckenbodenmuskulatur drei Sekunden lang zusammenziehen und wieder loslassen. Diesen Vorgang zehnmal wiederholen, am besten dreimal täglich. Am Ende der Übung die Muskelschicht ganz bewusst entspannen.

Aufzugübung für Fortgeschrittene: Dazu stellt man sich einen Aufzug im Unterbauch vor, der hoch- und runterfährt. Die Muskeln anspannen und so den imaginären Fahrstuhl Stockwerk für Stockwerk nach oben bis in den vierten Stock ziehen, dann langsam wieder nach unten fahren. Am Ende der Übung die Muskulatur kurz entspannen, bevor es weitergeht. Auch diese Beckenbodenübung jeweils zehnmal wiederholen und dreimal täglich durchführen.