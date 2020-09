Unter einer Aphasie wird eine erworbene Sprachstörung verstanden, die in den allermeisten Fällen Folge eines Schlaganfalls ist, immer aber eine Hinrschädigung als Ursache hat. Wie sich eine Aphasie äußert, welche Formen es gibt und wie sie behandelt wird.

Was ist eine Aphasie?

Eine Aphasie ist eine neurologische Störung im Gehirn, genauer gesagt im Sprachzentrum. Es sind dabei alle Fähigkeiten betroffen, die mit Sprache zusammenhängen: sprechen und verstehen, lesen und schreiben, aber auch Gestik und Mimik und Umgang mit Zahlen. Das Denkvermögen selbst ist dabei jedoch nicht betroffen, nur die Sprachverarbeitung. 80 Prozent der Menschen mit einer Aphasie hatten zuvor einen Schlaganfall.

Die Aphasie kann sich auf verschiedene Arten zeigen:

Wortfindungsstörungen

falsche Wörter werden benutzt

stockende Sprache

Vertauschen von Buchstaben oder ganzen Wörtern

unverständliche Wörter oder Sätze (beispielsweise flüssige Sprache, die aber keinen Sinn ergibt)

Formen der Aphasie

Die Aphasie wird in vier Formen eingeteilt:

Globale Aphasie : Das gesamte Sprachvermögen ist bei der globalen Aphasie stark betroffen und es ist nur wenig oder gar keine sprachliche Kommunikation möglich. Manchmal werden Silben aneinandergereiht, wie beispielsweise "dodododo".

Broca-Aphasie : Die sprachliche Kommunikation ist mittelschwer bis schwer eingeschränkt. Betroffene mit Broca-Aphasie sprechen meist nicht flüssig, versuchen sich oft zu korrigieren und sprechen in kurzen, unvollständigen Sätzen. Das Sprachverständnis ist meistens gut.

Wernicke-Aphasie : Bei der Wernicke-Aphasie scheinen Betroffene zwar flüssig zu sprechen, aber das Gesprochene ist oft inhaltsleer, mit vielen Floskeln und neu erfundenen Wörtern. Die sprachliche Kommunikation ist mittelschwer bis schwer beeinträchtigt und das Sprachverständnis stark eingeschränkt.

Anamnestische Aphasie: Kennzeichen der anamnestischen Aphasie sind Wortfindungsstörungen mit häufigen Umschreibungen. Der Satzbau ist dabei weniger beeinträchtigt, weshalb die sprachliche Kommunikation insgesamt nur leicht bis mittelschwer beeinträchtigt ist.

Neben diesen vier Formen gibt es Mischformen der verschiedenen Arten von Aphasie, die sich nicht klar einteilen lassen. Von der Aphasie abzugrenzen ist die Dysarthrie, bei der das Sprechen aufgrund dem nicht Funktionieren der Muskulatur der Sprechwerkzeuge (Mund, Lippen etc.) eingeschränkt ist.

Ursachen der Aphasie

Die häufigste Ursache für eine Aphasie ist ein Schlaganfall, bei dem das Sprachzentrum betroffen ist, das bei 90 Prozent aller Menschen in der linken Hirnhälfte liegt. Weitere, seltenere Ursachen können sein:

Gehirntumor

Schädel-Hirn-Trauma

Entzündungen des Gehirns

Sauerstoffmangel im Gehirn

Abbauprozesse des Gehirns

Behandlung einer Aphasie

Die Therapie der Wahl bei Aphasie ist die Logopädie. Hierbei ist das Ziel, dem Aphasiker wieder eine gute Kommunikation zu ermöglichen. Die Verbesserung der Sprachfähigkeit hat eine hohe Bedeutung, da sich so auch die Lebensqualität erhöht. Menschen mit Aphasie sind häufig sehr frustriert, was oft zu Reizbarkeit und Gefühlsschwankungen führt. Eine medikamentöse Therapie hat sich bei einer Aphasie bisher nicht in Studien bewährt. Hingegen werden durch die Logopädie Sprachprozesse aktiviert und reorganisiert.

Die Logopädie sollte möglichst früh nach einem Schlaganfall beginnen, also bereits in der Akutphase. Sowohl in der Akut- als auch in der Rehabilitationsphase sollte sie drei- bis fünfmal pro Woche durchgeführt werden. Im Anschluss wird empfohlen, zwei- bis viermal in der Woche Logopädie zu bekommen. Ist eine Langzeitbehandlung notwendig, soll die Logopädie ein- bis zweimal pro Woche erfolgen. Die Dauer der Therapie kann sehr unterschiedlich sein und sich von wenigen Wochen bis zu Jahren erstrecken.

Für Angehörige: Umgang und Kommunikation mit Aphasikern

Es gibt einige Tipps für Freunde und Familie, die den Umgang mit Aphasikern erleichtern können. Gerade in der Frühphase einer Aphasie sind die Betroffenen häufig gereizt und wiederholen das Unverständliche ungeduldig. Wichtig ist dabei im Kontakt, sich geduldig und verständnisvoll zu zeigen und dem Betroffenen Zeit zu geben, sich zu äußern.

Weitere Tipps für den Umgang sind:

Das Gegenüber ernst nehmen, auf Augenhöhe kommunizieren und keinesfalls in Babysprache verfallen.

Blickkontakt halten und mit dem Betroffenen statt über ihn zu sprechen.

Andere Kommunikationsformen wie Gestik, Mimik, Schreiben oder Zeichnen einsetzen.

Einfache Sätze und Fragen formulieren, die mit ja oder nein zu beantworten sind.

Für die Kommunikation für eine ruhige Atmosphäre sorgen (Radio und Fernsehen ausstellen).

Überfordernde Kommunikation vermeiden.

Für Menschen mit Aphasie und deren Angehörige gibt es auch viele Selbsthilfegruppen, die sich über regionale Selbsthilfekontaktstellen finden lassen. Informationen finden sich auch beim Selbsthilfeverband der Aphasiker.

Verlauf und Prognose der Aphasie

Von den Menschen, die nach einem Schlaganfall unter einer Aphasie leiden, haben nach sechs Monaten 44 Prozent keine Aphasie mehr. Oft normalisiert sich die Sprachstörung innerhalb der ersten vier Wochen nach dem Infarkt. In einer Studie litten nach einem Jahr nur noch 19 Prozent der ursprünglich von Aphasie Betroffenen unter der Sprachstörung.

Entscheidend für den Verlauf und die Besserung der Aphasie ist eine früh und regelmäßig einsetzende Therapie. Außerdem ist für die Prognose wichtig, wie schwer die Aphasie ausgeprägt ist. Je größer die Blutung in der linken Hinhälfte war, desto wahrscheinlicher ist, dass die Aphasie länger bestehen bleibt.