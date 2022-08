In der Psychotherapie lernt das Kind in einer geschützten Umgebung, Ängste abzulegen, Vertrauen zu einer ihm fremden Person aufzubauen und sich kommunikativ anzunähern. Sind die Ängste zu groß oder liegen Depressionen vor, kommen in einigen Fällen auch Medikamente zum Einsatz. Liegen die Ursachen für den Mutismus in einem familiären Konflikt begründet, kann auch eine Familientherapie angezeigt sein.