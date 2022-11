Hirntod: Was bedeutet das und wie wird er festgestellt?

Fallen die Gesamtfunktionen des Gehirns unumkehrbar aus, spricht man in der Medizin vom Hirntod. Dessen korrekte Diagnose ist ein wichtiges Kriterium bei der Organ- und Gewebespende. Doch was bedeutet Hirntod genau und was kann ihn auslösen?