Resilienz-Vorbilder suchen: Von ihnen lässt sich abschauen, wie sie sich in Lebenskrisen verhalten. Es können Menschen im eigenen Umfeld sein, die es geschafft haben, sich in einer ausweglos scheinenden Situation zurecht zu finden. Oder Prominente, die Schicksalsschläge verarbeitet haben.

Krise akzeptieren: Angst, Schmerz und Kummer können so groß sein, dass man sie am liebsten leugnen würde. Doch das ist der falsche Weg. Statt in hektische Aktivitäten zu verfallen, zur Tagesordnung überzugehen oder sich mit Medikamenten und Alkohol zu betäuben, sollten sich Betroffene Zeit nehmen. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem klar ist, was zu tun ist.