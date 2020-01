Blasensteine: Symptome, Behandlung und Vorbeugung

Blasensteine sind Ablagerungen, die sich in der Blase aus Kristallen bilden. In den meisten Fällen sind Abflussstörungen der Blase die Ursache dafür, selten handelt es sich um Nierensteine, die mit dem Urin in die Blase gespült wurden. Die Symptome sind deutlich weniger dramatisch als bei Nierensteinen, dennoch müssen Blasensteine in manchen Fällen operativ entfernt werden.